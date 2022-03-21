一文看清｜林鄭公布復常路線　4.1解除9國禁飛令　4.21晚市可堂食

第五波疫情稍放緩，特首林鄭月娥指確診數字仍「波動」，今（21日）宣布大部分社交距離措施將不會提早放寬，但預告三個時間表，包括解除對九個國家「禁飛令」、學校恢復面授課堂，以及計劃首階段恢復晚市堂食至夜晚10時、重開健身中心、美容院及按摩院等表列場所日期。



▼政府宣布4月20日前不會放寬社交距離措施▼



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港府在2月22日公布社交距離措施延續至4月20日，不再如往常般14日檢視一次，林鄭月娥今重申大部分措施不會提早放寬，但仍有下列修訂：

1. 4月1日起取消九國「禁飛令」



4月1日起取消對九個國家地區（包括澳洲、加拿大、美國、英國、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾）的「禁飛令」。林鄭月娥表示，不會再按不同國家的風險分ABC組別，回港的香港市民需完成接種兩劑疫苗、登記時持有預定起飛前48小時核酸檢測陰性報告、預訂至少7晚指定檢疫酒店、到香港機場後接受快速核酸檢測，如陰性可獲發14日檢疫令及快測包等物資，再乘搭專車到酒店，並需每日接受快速抗原測試，第5日及第12日（如仍在檢疫酒店）接受核酸檢測。

市民如第6、7日快測呈陰性可提早離開，但仍需自行監測，第12日到社區檢測中心接受核酸檢測。如不選擇提早離開，第12日在酒店接受核酸檢測，結果陰性後在第14日可離開酒店。

林鄭月娥表示，疫情高峰期已過，本港確診數字呈下降趨勢，惟仍有些「波動」，因此在原定的社交距離措施的4月20日限期前，仍難以放寬大部分措施。

2. 4月19日恢復面授課堂



林鄭月娥表示，全港學校可在原定的復活節假期後，即最快4月19日恢復面授課堂，其中小學、國際學校及幼稚園率先恢復面授；中學則待香港中學文憑考試（DSE）核心科目考試完成後才恢復面授，目前維持以4月22日開考為目標。

▼港府擬4月21日起分階段放寬社交距離措施▼



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3.4月21日起分階段解除大部分社交距離措施



港府定下復常路線圖，如疫情沒有反彈及持續呈下降趨勢，在4月21日起分階段用3個月時間解除大部份社交距離措施。

第一階段：重開受第599F章規管的餐飲及表列處所（包括遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院及按摩院、體育處所、活動場所及宗教處所），餐廳可提供堂食至晚上10時，人數上限放寬至4人；重開康文署轄下所有體育處所、博物館、表演場所及圖書館。

第二階段：重開泳池、浴室、派對房間、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及郵輪、康文署轄下泳灘，限聚令放寬至8人；餐廳可提供堂食服務至午夜12時及每枱人數上限至8人，酒吧/酒館可重開及營業至夜晚12時/凌晨2時，每枱人數上限為4人；容許在郊野公園戶外範圍及戶外公眾地方進行劇烈運動時，以及在體育處所、健身中心等處所運動時不必佩戴口罩。

第三階段：解除所有餐飲處所（包括酒吧/酒館）及表列處所的顧客人數佔處所容納量上限、營業/可提供堂食服務時間，以及每枱/每個羣組人數上限等限制。