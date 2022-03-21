嘉湖山莊等約40屋苑污水呈陽性　政府向14.5萬居民派快速測試包

第五波疫情雖有回落跡象，仍有過萬宗確診個案。政府公布，在全港6區近40個屋苑驗出污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，明天（22日）起會向約14.5萬名居民，及在該些屋苑工作的清潔員工和物業管理員工等，派發快速抗原測試包。



涉及的地區包括元朗區、北區、葵青區、東區、南區及觀塘區。其中元朗區包括天祐苑、嘉湖山莊的景湖居、麗湖居、美湖居及翠湖居。

北區亦有11個屋苑上榜，包括大頭嶺、祥華邨、嘉福邨、百福花園、豪峰嶺、廣福苑、明謙居、山翠苑、富康園、禎祥園及藝藤居。葵青區則只有6個，涉及荔景邨、華景山莊、海峰花園、青華苑、美景花園及藍澄灣。

觀塘區有6個屋苑都會派發快速測試包，全部為私人屋苑，包括德福花園、淘大花園、得寶花園、嘉和園、宏光樓及利基大廈。

港島方面，東區有8個屋苑上榜，包括峻峰花園、明華大廈、筲箕灣廣場、形薈、筲箕灣中心、東盛苑、康華大廈及樂融軒。香港仔舊大街亦有一帶住宅會獲派發快速測試包。

漁暉道、香港仔大道及香港仔舊大街附近一帶住宅污水檢測呈陽性。（政府新聞處）

政府指出，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並在讀取結果後立即拍照以作紀錄。若不幸確診，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。