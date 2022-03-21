有線寬頻推出一系列抗疫電視節目　教觀眾分辨疫情真假資訊

有線寬頻通訊有限公司今日（21日）宣布推出《有線．香港開電視陪你在家開心啲》計劃，旗下有線電視及香港開電視從即日起將推出一系列抗疫節目。當中《全城抗疫講呢啲》會邀政府衞生相關官員及醫學界不同範疇的專業人士，為觀眾提供最準確有用的資訊；創作醫護打氣歌《不要放棄》，由音樂人趙增熹聯同40多位醫護界代表共同作曲、填詞、演奏，以音樂及歌聲為日夜堅守崗位的醫護人員打氣。



有線寬頻通訊表示，因應防疫措施維持至4月20日，旗下有線電視及香港開電視從21日起將推出一系列抗疫節目。新任行政總裁黃思遠表示，市民在家抗疫出現各種疲勞，大人需要在家工作、小朋友提早放暑假，希望透過電視及網絡平台的娛樂及資訊傳播功能，將有用資訊輕鬆地帶予觀眾。

其中有線電視與77台開電視同步推出《全城抗疫講呢啲》，周一至周五晚上9時以訪談形式播放，將會邀請一眾政府衞生相關官員及醫學界不同範疇的專業人士，攜手為觀眾提供最準確有用的資訊；另外將於4月4日播放《疫境中的餐桌》，由香港餐飲集團、小店食肆及一眾知名廚師及KOL，每晚為觀眾烹調示範不同菜式。有線寬頻更另外推出28元享有100M上網優惠。

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