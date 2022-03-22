東華三院寰宇殯儀館轉為指定瞻仰遺容館　助親屬送別確診先人

第五波疫情嚴峻，有喪親家庭未能瞻仰遺容，匆匆送別離世先人，難免抱憾。東華三院屬下寰宇殯儀館與食環署協商後，今（22日）公布由下周二（29日）起，轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，並加開1樓及3樓共6間靈堂，新安排預計每個月平均可新增逾400個喪禮時段，讓親屬可在靈堂內與先人告別，舒緩哀痛。

東華三院指，有關安排將會按市民需要，逐步推廣至全館各樓層，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用。



東華三院屬下寰宇殯儀館，將由下周二（29日）起，轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館。（東華三院「萬國．鑽石山．寰宇殯儀館」官網圖片）

會為先人化妝

東華三院表示，屬下寰宇殯儀館早前已借出地庫殮房，予衞生署使用及開放地下3個靈堂供殯儀業界免費使用進行簡單「過境」儀式，有鑑於近日有報道指，喪親家庭表示未能為感染新冠病毒離世先人進行瞻仰遺容儀式，令部份家屬未能釋懷的情況，深表同情，遂決定進一步將寰宇殯儀館，轉為專為指定瞻仰遺容殯儀館，並增加開放1樓及3樓共6間靈堂，容許屬下殯儀館直接處理的喪事及由持牌殮葬商處理的喪事在館內指定地方替先人進行化妝及於喪禮期間進行瞻仰遺容儀式。

東華三院續指，為避免在殯儀館內有傳播新冠病毒風險，寰宇殯儀館根據政府在2020年更新的《處理及處 置屍體時所需的預防措施》指引，有特定的防感染措施，如規劃指定地方為新冠逝者遺體進行化妝、工作人員在接觸遺體時必須穿著合適保護衣及戴上保護裝備及適當處理卸下的保護裝備和所有棄置物等。寰宇已為員工提供合適的個人保護裝備及消毒清潔訓練，亦有安排員工聽取食環署的有關講座及到場示範，會致力保障主家、出席喪禮人士及館內工作人員健康。

不額外收費

寰宇殯儀館是次新增開放1樓及3樓靈堂的特別安排，主要為幫助有需要的喪親家庭，並協助舒緩殮房遺體積壓的情況，除正常費用外，不會向市民或殮葬商額外收取附加費用，市民可致電東華三院萬國殯儀館殯儀服務熱線2303 1234查詢。如殮葬商對預訂寰宇的靈堂有任何查詢，請致電2746 0003。

此外，東華三院屬下的「伴我同行」服務亦計劃推出「後事程序及喪親情緒支援熱線」，為喪親人士提供線上及線下的後事諮詢及情緒支援服務。東華三院指，詳情請留意公佈。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼



+ 9

▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼

