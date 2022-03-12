林鄭稱抗疫不缺錢：無公僕閒在家　慰問梁美芬：明白因疫喪親傷痛

港澳辦主任夏寶龍昨日（11日）主持援港抗疫協調會，提醒港府要強化部門統籌協調，抗疫須全面、科學、精準研判，如同「針灸」一樣到位。特首林鄭月娥今早（12日）出席抗疫記者會時，回應指不評論夏寶龍所提及的形容詞，但可以保證特區政府正全力抗疫，強調政府不缺金錢，最重要是整個政府上下一心、共同抗疫（acting as one government）。



對於經民聯立法會議員梁美芬兄長染疫離世，林鄭月娥指，明白因疫情喪失親人的傷痛，向每一位喪失親人的人士，不論議員或普通市民，致以深切慰問，承諾會盡力做好抗疫工作。



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保證動員各部門抗疫 不存在公務員閒在家

林鄭月娥指，一直有與港澳辧副主任就抗疫工作聯絡，夏寶龍昨日的講話顯示中央政府永遠是香港的後盾，她無法評論夏寶龍所使用的形容詞，但可以保證特區政府正動用全部力量抗疫，強調政府不缺金錢，最重要的是整個特首政府上下一心，共同抗疫（acting as one government），她保證各部門都會動員參與抗疫。

她提到，目前不存在「公務員在家沒有事情做」的情況，每當有需要時，便會徵召公務員到抗疫前線工作，每次圍封強檢亦須動用300至500名公務員，很多政策局的公務員也有參與，不局限於民政事務局或衞生署的公務員。

明白親人染疫離世傷痛 允盡力做好抗疫工作

梁美芬早前透露63歲的兄長染疫，起初是輕症，聽從當局指引在家隔離，但後來病情急轉直下，送院不治。梁美芬批評政府沒做好統籌，未能妥善調動醫療資源。

林鄭月娥表示，明白每一位在疫情期間，喪失親人的市民所承受的傷痛，因此政府非常盡力做好抗疫工作。她向每一位喪失親人的人士，不論議員或普通市民，致以深切慰問，希望透過全城努力，香港能早日走出第五波疫情，讓市民恢復正常生活，健健康康繼續工作和生活。