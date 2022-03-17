公立醫院新設施已放1500具遺體　下周一起家屬可經警方安排認屍

衞生署表示，鑑於疫情非常嚴峻，故已聯同其他政府部門透過不同措施，以增加遺體儲存量和加快遺體辨認程序流程，當中接收公立醫院急症室遺體的新增儲存設施，至今已安放逾1,500具遺體。

署方又指，為加快處理於急症室死亡並被移送至遺體儲存設施的個案，警方會協助衞生署聯絡家屬處理辨認遺體事宜，在下星期一（21日）起，家屬可經警方安排下，前往遺體儲存設施進行遺體辨認程序。



3月4日，伊利沙伯醫院殮房爆滿，死者遺體要堆放在殮房雪櫃外。（廖雁雄攝）

衞生署指出，由3月1日起，在沙田富山公眾殮房附近的政府用地設立新的遺體儲存設施，共放置約50個冷凍櫃，遺體儲存量增至約2,300具。衞生署於3月5日起採取特別安排，把公立醫院急症室的遺體移送至新增加的儲存設施，至今已安放逾1,500具遺體。

第五波疫情下每日有逾百名患者不治，殮房空間嚴重不足。各醫院將加凍櫃擺放遺體，其中明愛醫院停車場在3月3日已放了兩個，並用圍板圍住。（梁鵬威攝）

署方又指，為加快處理於急症室死亡並被移送至遺體儲存設施的個案，警方會協助聯絡家屬處理辨認遺體事宜，警方已開始陸續通知家屬，安排盡快進行相關程序，並會提供聯絡電話號碼，供家屬查詢之用。下星期一（21日）起，家屬可經警方安排下前往遺體儲存設施進行遺體辨認程序。

▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼



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家屬辨認遺體後兩個工作天內 可取火葬證明書

現時，大部份在公立醫院離世病人的遺體會儲存於醫院的殮房內，然後由家屬認領以辦理身後事。至於在急症室死亡的個案，則會被移送至公眾殮房由衞生署處理。

署方指，所有在公眾殮房處理的死亡個案，均須向死因裁判官作出呈報，當死因裁判官簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」後，家屬可安排殯葬事宜和領取遺體。不過，從三月初開始，遺體儲存設施內安放了大量急症室病人的遺體，使死因調查程序時間會稍為延長，署方表示，衞生署法醫服務已增加人手，並與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，以便家屬能盡快辨認遺體及處理身後事。

署方又指，除需要解剖的個案外，家屬在辨認遺體後兩個工作天內便能領取火葬證明書，並可於領回證明書當天或之後任何日子領回遺體。