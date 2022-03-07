火葬量激增一倍　人手不足令遺體積壓　殯儀界：需關注喪親者情緒

第五波疫情嚴峻，單日染疫離世逾百人，多間醫院殮房爆滿，逝者遺體無處安放。一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟指，1月至4月是流感高峰期，本來已是殯儀業旺季，疫下的火葬服務由淡季的約120宗激增三成至目前的約240宗。在業界人手長期不足及疫情影響下，死亡人數近月上升，令人手更為緊張，影響搬移遺體速度。此外，疫下亦限制喪親者安排親友身後事的做法，或會令他們對先人心懷愧疚，覺得自己未能在先人最後一刻好好送別他們。伍桂麟認為，喪親者要學會取捨，不一定要執着於完成某一項儀式才是和先人作出完整的告別，反而對親人的心意才是最重要。



疫情肆虐下，現時逾2,000人染疫身亡。近日單日染疫離世更多達逾百人，除了大大增加醫療負擔外，亦衍生逝者遺體無處安放的問題出現。一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟解釋，由於殯儀業界向來人手緊張，疫情下部分從業員更不幸染疫或成了密切接觸者，需要隔離，令人手方面更加短缺，情況直逼醫院及安老院舍。加上，1月至4月本來是流感高峰期，亦是殯儀業界的旺季，以往淡季每日需為約120具遺體進行火化，旺季則需每日為約160具遺體進行火化，現時卻要日均處理240具遺體，伍桂麟形容情況是「高峰中的高峰」，從業員不但要處理旺季的遺體，同時要處理受疫症影響而增加的遺體數目，形成了額外的負擔。

未來15天的火葬服務預計量。（食物環境衞生署網站截圖）

盼國家隊外援協助搬運遺體

伍桂麟提到，除了遺體火化的問題外，安置遺體的地方亦不足。一般而言，遺體需由病房搬到醫院殮房，再移到公眾殮房，但現時醫院暫放遺體的位置不足，業界亦沒有足夠人手，把遺體迅速移至公眾殮房，即使醫院能增加冰箱暫存遺體，但搬運人手方面仍然難以解決。他認為，搬運遺體的工作無需要學歷，工作要求及門檻較低，希望政府可以適當動用資源分配人手，例如從國家隊外援人手中，分配一些協助相關工作，應付目前龐大的需求，「會令成個流程正常啲，唔會因為啲遺體搬唔切而留喺醫院度，放到臭晒或者增加傳染風險」。

新冠病毒疫情嚴峻，每日有超過100名患者死亡。（廖雁雄攝）

喪親者情緒需要被關注

疫情下，家屬為逝去親人安排身後事亦格外困難。伍桂麟認為，喪親者的情緒亦需要得到關注。他表示，情況許可下，會盡量按家屬意願安排葬禮，惟疫情爆發下，可以提供的選擇也大大減少，例如跨境司機染疫，會影響花牌是否能如期送抵等。伍桂麟認為，疫情對於不論是否因染疫而喪生的家屬也造成很大影響，由於喪親者不能進入醫院探病，往往未能見到親人最後一面，容易心懷愧疚，覺得親人受到委屈，自己亦留下一生遺憾，這些情緒亦會在未能妥善安排身後事的情況下被放大。

現時醫院暫放遺體的位置不足，業界亦沒有足人手，把遺體迅速搬到公眾殮房。即使醫院能增加冰箱暫存遺體，但搬運人手方面仍然難以解決。（廖雁雄攝）

至於因染疫亡而喪失家人的人士情況也相近，部分家屬可能沒有任何心理準備，親人卻突然撒手人寰，作為喪親者或同時成為密切接觸者及確診者，未能親身好好安排家人的身後事。雖然對於染疫的先人，所有儀式均會封棺處理，但在疫情肆虐下，葬體當日亦難免場面冷清，大部分親屬也會擔心感染風險，而選擇缺席，令喪親者失去親友間的慰問。

一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟解釋，由於殯儀業界向來人手緊張，在疫情下，部分從業員不幸染疫或成為了密切接觸者，需要隔離，這使人手方面更為短缺。加上，一月至四月是流感高峰期，亦是殯儀業界的旺季，現時要日均處理較以往多三成的量，為「高峰中的高峰」。（資料圖片）

疫下喪禮心意大於儀式

伍桂麟指，部分喪親者亦會執着於處理先人的身後事，如認為一定要完成某些儀式，才算是與他正式告別，但受限於疫情，難以完全滿足家屬所需。伍桂麟認為，家屬需學懂取捨，身後事的形式多寡，與對逝者的重視程度並無關係，「反而係親人嘅心意最重要，做少咗亦都唔代表心意少咗，佢哋喺疫情限制情況下可以做到嘅，其實已經係可能最好」。他相信對於先人來說，最重要是家人身心健康平安，也不會希望他們因遺憾而感到自責，「喪親者要學會取捨，先人先可以咁放心喺另一個世界生活」。

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伊利沙伯醫院急症室仍然迫爆。（廖雁雄攝）

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