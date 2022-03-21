確診大廈｜增634幢中西區最多　名人豪宅地利根德閣3座全爆疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（20日）確診大廈名單，過去14日共有4,939幢大廈出現確診者，比前一日淨增加554幢。當中以中西區疫情最嚴峻，共有414幢大廈出現確診者，其次為觀塘及沙田區，分別各有378幢及362幢。



另外，昨日亦新增634幢大廈上榜，當中同樣以中西區位列榜首，其中薄扶林豪宅寶翠園增至5座；中半山豪宅地利根德閣則增至合共3座，即屋苑內全部座數均有染疫者；其次為同屬港島的灣仔及東區，各新增97幢及78幢。



寶翠園增至5座有確診患者

第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有4,939幢大廈出現確診者。3月20日名單中，以過去14日數據計算，中西區上榜大廈數目最多，達414幢，當中新上榜的包括俊賢花園、博仕臺、嘉景臺 ，另位於西半山薄扶林的豪宅寶翠園增至5座有確診患者；數千萬元起跳的豪宅地利根德閣則增至3座錄得確診紀錄。

觀塘區緊隨其後，共有378幢大廈上榜，新增大廈包括嘉和園嘉仁大廈、觀月．樺峯，寶達邨則由前日的4座增至昨日共有13幢有住戶染疫；沙田區則屬第三多確診大廈地區，共有378幢大廈於過去14日錄得有確診個案，昨日新增大廈包括名家匯1座及金禧花園3座等。

▼3月20日確診大廈全名單▼



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14座紀律部隊宿舍仍上榜

倘以昨日最多新增確診大廈地區計算，則同樣以中西區位列榜首，共有158幢新上榜，其次為灣仔及東區，各新增97幢及78幢。其中灣仔豪宅比華利山有3座出現染疫者，跑馬地藍塘大廈亦屬新上榜。

另外，有14座紀律部隊宿舍仍在確診名單上，荔景紀律部隊宿舍2座及3座、順利紀律部隊宿舍1至7座、黃大仙紀律部隊宿舍1座等。

▼3月21日 葵盛東邨盛逸樓圍封強制檢測▼

