確診大廈｜增784幢　天璽、擎天半島上榜　葵涌邨15幢再現個案

本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。衞生防護中心公布昨日（18日）確診大廈名單，過去14日共有4,180幢大廈出現確診者，比前一日大增334幢。當中以觀塘區疫情最嚴峻，共有325幢大廈出現確診者，其次為油尖旺區的313幢。

另外，昨日亦新增784幢大廈上榜，當中以油尖旺區新增數字最多，有134幢，當中包括多個豪宅屋苑如九龍站上蓋天璽天鑽璽、擎天半島6座等。新上榜的亦包括至少八座紀律部隊宿舍，如上水警察宿舍1至3座、西九龍紀律部隊宿舍1座等。另外，最先爆發疫情的葵涌邨，亦有15幢大廈新上榜。



第五波疫情在全港擴散，全港各區亦出現確診病人。根據當局昨日更新的確診大廈名單，過去14日共有4,180幢大廈出現確診者。在3月18日的名單中，以觀塘區上榜大廈數目最多，達325幢，當中新上榜的包括牛頭角上邨常悅樓及常興樓、海傲灣1A座，以及順天邨六幢大廈。而同位於九龍東的黃大仙，昨日新增上榜大廈則為第二多，有107幢，當中包括星河明居E座、啟鑽苑啟宏閣，以及嗇色園社會服務大樓等。

在九龍西方面，油尖旺區則以313幢上榜大廈在18區中排第二多，同時亦是昨日新增確診大廈最多的一區，有134幢大廈新上榜，當中包括不少豪宅屋苑，例如成交價達億元的天璽天鑽璽、擎天半島6座、一號銀海2座等。

▼3月18日確診大廈全名單▼



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新界方面，元朗區以300幢上榜為18區中排第三，昨日新上榜的大廈包括Wetland Seasons Park 3座、錦繡花園紫荊西路等。而嘉湖山莊亦再增八幢大廈上榜，該屋苑累計已有35棟大廈出現確診者。

在港島區方面，太古城亦再新增六幢大廈上榜，該屋苑累計有18幢出現確診者。其餘新上榜的大廈包括炮台山歷山酒店、灣仔尚翹峰2座、億元豪宅淺水灣道37號等。

另外，在昨日新增出現確診者的大廈中，包括至少八座紀律部隊宿舍，例如奧卑利街已婚警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍2座，以及青衣已婚警察宿舍A座等。

▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



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▼3月15日 第五波疫情下市民生活日常▼

