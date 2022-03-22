港大料第六波或於6月初來臨　新冠口服藥使用得宜死亡人數減7成

香港大學醫學院今日(22日)公布最新第五波疫情數據推算，院長梁卓偉表示，第六波無可避免來臨，並將演變成「風土病」。若假設6月1日起全面開放社交距離措施，第六波疫情或於6月初出現，屆時將會多220萬人受感染。

梁卓偉表示，新冠口服藥有助降低入院及死亡率達7成，惟現時政府派藥速度慢，研究推算若第六波來臨時派藥率仍只有56%，估算到時將會多1,577人死；若派藥率能達80%，死亡人數將降低至1,093人，即死亡率已能減低三成。



梁卓偉表示，因新冠病毒不能像沙士一樣回到動物宿主身上，新冠病毒會一直停留在人類世界，因此第六波一定會來臨，將成為「風土病」。現時沒有疫苗打一針就能終身免疫的「仙丹妙藥」，故需採用「混合免疫」方法，即同時靠疫苗和感染病毒產生免疫力。

根據模型推算，第六波疫情將在6月初首兩個星期出現，並會持續約兩個月，再多220萬人受感染，累計逾670萬人染疫。

梁卓偉強調，新冠口服藥能將入院及死亡率減七成，惟現時政府派藥速度慢，若派藥率只有56%，第六波將會多1,577人死亡；若派藥率達80%，死亡人數將降至1,093人。他又指，就算每日約有500人入院，到時醫療系統仍能負擔壓力。

港大數據指，政府放寛抵港航班後，即使有走漏個案入社區，如每日新增500至1000宗輸入個案，亦不會加大傳播風險，因本地個案遠高於輸入個案，只要抵港訪客已完成接種新冠疫苗，及來港前檢測陰性，不會對本港造成嚴重負面影響。