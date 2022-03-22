港大推算440萬市民感染　下月尾大回落　梁卓偉提可成受控風土病

香港大學醫學院今日(22日)公布最新第五波疫情的最新推算數據，院長梁卓偉指，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日、即政府預計首階段放寬社交距離措施時，感染數字已回落至三位數，

梁卓偉提出，社會需要考慮不同方案如何逐步回復正常，選項一是繼續動態清零策略，政府需要做全民檢測，而且不止做三次檢測。選項二則為在可控情況下，逐步走向「風土病」，又稱第六波肯定會來：「我都唔知佢幾時嚟，亦會更容易傳播。」因此，梁提醒社會需要做好準備，包括各年齡層打三針比率提升至九成以上，並要善用治療新冠口服藥物預防入院及重症。



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港大醫學院為逾6000名新冠死者默哀

港大醫學院今日公佈最新第五波推算數據，記者會開始前先為逾六千名新冠死者，以及昨日內地墜機空難的死者默哀。

提出兩個復常選項 動態清零需全民檢測 或在可控情況下逐漸走向「風土病」

梁卓偉在記者會上提出兩個選項，選項一為繼續動態清零策略，政府需做全民檢測，並要做三次以上的檢測，才能徹底找出所有患者、密切接觸者及次密切接觸者。他又指，病毒防控須謹慎，尤其是在機場及檢疫酒店，不能再重蹈第五波爆發的覆轍。

至於第二選項的目標是減重症、死亡、醫療負擔的「三減」策略，入院人數不能再超過醫院的承載量，即要維持在最多每日有500人入院，並做到「床等人」，同時將死亡人數減到最低。在疫情可控的情況下，逐漸走向「風土病」，社交距離措施可逐步放寛。

梁卓偉強調選項一是「中途站」，選項二則是「終點站」，社會亦最終要預備面對第六波的來臨，更有可能是傳播力更強的新變種病毒。因此社會一定要提早在兩個選項中作選擇，他認為第二選項較為理想，並將負面影響減到最低。

梁卓偉指，自然感染不代表終身免疫，如揀選項二，最重要是打齊三針或至少兩針疫苗（不論科興或復必泰）。研究數據顯示，嚴重或重症患者打兩針已有90%以上保護力，打齊三針更達98%保護力。他建議，現時要把各年齡層，尤其是60至80歲以上長者，打三針比率提升至九成以上。

建議要善用口服藥預防入院及重症

他亦提出要善用治療新冠口服藥物預防入院及重症，又指身在英國有高危因素的朋友，由染疫到呈報個案後，24小時內獲發五日口服藥的例子。他稱，不明白為何港府派藥慢，「點解（政府）唔可以用同樣的供應鏈去派藥」，以及時保護患者。

▼3月21日政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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抗疫逾兩年每七至八個市民有一人有焦慮

疫情持續兩年多，不少人出現抗疫疲勞，梁卓偉公布最新精神健康數據，指港人出現抑鬱的數字與2019年社會事件的數字相近，差不多每10名市民中就有一人抑鬱。而出現焦慮症狀比率高達13%至14%，即每七至八個市民中有一人會有焦慮，情況值得關注。

▼3月21日 觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓圍封檢測▼

