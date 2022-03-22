取消禁飛令｜國泰飛9國航線每兩周一班　4月倫敦直航到港機票清零

行政長官林鄭月娥昨（21日）宣布，4月起取消9個國家的「禁飛令」，身處相關地區的港人，終有望回港。不過，即使雖然航班復飛，不過直飛回港的航班、機位數量仍然有限。

國泰航空今日（22日）表示，正安排更多航班於4月1日復飛，但由於政府正實施14天航班熔斷機制，為免乘客因突如其來情況，須另行預約檢疫酒店，故每航線每14日才能安排一班。

根據國泰網站，4月份暫時只有3班英國回港航班，當中倫敦到港只有一班，惟機票已售罄；其餘兩班從曼徹斯特到港航班，則仍有機票，4月20日出發的航班，票價最低約5,685元。



▼3月21日 政府在抗疫記者會公布復常路線圖▼



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港府在第五波疫情下，向澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國9國實施航班熔斷機制，禁止相關地區民航客機着陸香港。林鄭月娥昨宣布，4月1日取消「禁飛令」，並形容熔斷機制已經不合時宜：「因為佢哋（9個國家）疫情不比香港差，而且大部份返嚟都係無乜病徵嘅人士。」

雖然身處上述9國的港人，只要完成疫苗接種，在預約7日檢疫酒店後，便可買機票回港。但檢疫酒店爆滿，機票數量亦非常有限。國泰今早宣布，正努力安排更多航班在4月1日起復飛，但因應港府現行14天航班熔斷機制，為避免顧客因突如其來的情況，而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，現時只能就每航線，每14日才安排一班航班。

翻查資料，現時航空公司任何一條航線，於7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航空公司的涉事航線就須熔斷「禁飛」香港14天。

國泰4月僅3班機英國到港

翻查國泰網站的航班時間表，截至今午12時30分，4月份有3班從英國到港的航班，其中兩班在曼徹斯特出發到港，先後於4月3日及20日出發，票價最低約5,685元；另一班則為4月24日從倫敦開出，不過機票已經售罄。

法國雖然同樣不再受「禁飛令」影響，但國泰未見有4月份相關航班，最快到5月2日才有國泰航班從巴黎出發到港。

▼3.22 國泰4月份的航班安排▼



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4月澳洲、加拿大回港國泰航班各僅4班

至於同樣有大批港人留學、聚居的澳洲，4月份亦只有4班航班，墨爾本及悉尼各兩班，其中4月29日由悉尼到港的航班已爆滿。加拿大到港航班於4月份同樣只有4班，多倫多及溫哥華各兩班，暫時全部都仍有機票出售，不過最低票價仍索價約12,450港元。

大部份檢疫酒店房間預約爆滿

《香港01》昨午翻查25間可供預約檢疫酒店，大部份於4月已告爆滿，部份酒店的房間預約，更於未來3個月「清零」，故打算趁下月中旬復活節假期或暑假檔期回港者，相信較難撲位。

另外，個別酒店於5月起有檢疫房間可供預訂，但僅屬少量。林鄭月娥昨表示，會與酒店業界商討，增加酒店改作檢疫用途，令有意回港人士更易返港。