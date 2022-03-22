疫情｜創科業人才嚴重流失　北上融資受阻　業界促制定通關時間表

第五波疫情肆虐，本港各行各業均遇到經營困難，創科業界同樣亦不例外。立法會議員邱達根今（22日）聯同創科界5個團體發表調查，發現幾乎所有企業的生意，均受到不同程度的損失，當中約41%為10萬至100萬元，同時66%過去一年無法取得融資。業界認為，防疫及封關措施，以致業界面臨人才流失、物流運輸受阻、無法與廠家有效交流、難以取得融資等情況，故希望政府能放寬科研人才往返內地的隔離，以便與生產商協調；並提供更多工作機會挽留人才。



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18%創科企業損失500萬元以上

創科界於今年2月至3月發出網上問卷，向業內企業查詢，獲203間回應。調查顯示，幾乎所有企業於疫情遭受生意損失，當中41%的損失為10萬至100萬元，31%為100萬至500萬元，500萬元以上則共有18%。亦有66%企業於過去一年未能獲得融資，不過約六成企業選擇不會裁員，以應對第五波疫情。

創科界解釋，雖然疫情爆發後，政府部門及企業紛紛數碼轉型，並非創科界企業的種類繁多，大部分不惠於疫情。反而，疫情帶來的防疫及封關措施，令業界面臨人才流失，運輸受阻，無法與廠家交流，出現難以融資等情況。

封關影後難與生產商溝通

數碼港創業學會聯合會長盧文聰表示，本港長期對外封關，然而本地創科主力設計的環節，產品生產則依賴國內，封關後無法與內地生產商溝通協調，難以解決產品問題。同時物流受阻，內地科研器材需長時間運抵本港，若設備不幸出現損壞，亦難以更換或退貨，從而影響科研進度。

投資者抱避險心態 前期項目融資難

盧說：「唔係視像通話就可以促成訂單，係通過面談、商業拜訪先促成到商業活動，視像完全係開唔到單。」立法會議員邱達根補充指，雖然目前總投資金額不變，但投資者的避險心態增強，只投資後期項目，以致前期項目融資困難。同時，以往企業須親身到內地或海外尋找投資者，故封關下難以取得融資。

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海外及內地人才不願來港

人才方面亦是業界面臨的難題，盧指不少原居地為海外的人才，為了避開隔離政策不願到港。即使願意接受隔離，預訂隔離酒店亦存在困難，以致海外人才未能來港工作。

本地人亦選擇離港發展

科學園科培網絡會長李治緯補充指，創科界人才短缺，企業於疫情期間不願裁員，因人手已減無可減。惟培育人才亦花費時間，內地及海外人才不願來港，外國如新加坡等地政府積極吸引人才，以致本地人才選擇離港尋求機會，令情況更雪上加霜。他更透露，不少同事考慮移民加拿大。

此外，雖然創科署豁下的基金讓企業申請補助。但李指出，採購項目的程序冗長，若每個部件的價格逾5萬元，需提交5份報價單。惟企業的人手有限，難以就單一項目提交幾十份報價單。

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選手不願參加本港電競賽事

香港電腦商會主席許建生亦指，有會員的損失達500萬至1,000萬元，由於選手來港須接受隔離，主辦單位不願參與香港的賽事。雖然嘗試舉辦線上直播活動，卻苦無贊助商，以致舞台承辦商及本地選手等，處於零收入的狀況。

業界建議，雖然現時政府縮短隔離時間，但期望政府提出路線圖及通關時間表，讓海外人才能盡早安排去向；設立完善制度，加快審批創科企業的申請，甚至成立督導委員會加快採購項目；放寬科研人才往返內地的隔離，以便與生產商協調；邀請更多大型機構駐港，以提供更多工作機會挽留人才。