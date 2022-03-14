疫苗｜聶德權指院舍外展打復必泰較複雜　周五即日籌擴至學生群組

第五波疫情持續嚴峻，高齡長者染疫後死亡個案續增。港府訂下目標，擬於本周五前為所有院舍合適長者打首針，被問到可否選打復必泰，公務員事務局局長聶德權今（14日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，復必泰開針較複雜，且有使用時限，運送疫苗時亦涉質素等不確定性，故較大型院舍始較合適。他又提到，兒童接種趨勢放緩，周五起即日籌涵蓋學生群組。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則直言，對其說法感可惜，因已有科學數據證實打兩針復必泰，效用勝於三針科興，且多個國家及城市都能夠為院舍長者接種復必泰，形容當局做法是「非不能也，實不為也」。



公務員事務局局長聶德權 (資料圖片)

大型院舍才能安排接種復必泰

聶德權表示，曾於首輪外展服務為院舍長者打復必泰，相對而言，科興開針的處理較復必泰容易，因復必泰需要於穩定的現場開針，且只可於6小時內使用，亦要事先預計數量，運送疫苗至院舍期間，則會涉及質素等不確定性和風險，故較大型的院舍始能安排接種復必泰。他又提到，較多院舍長者打科興，另目前當局以院舍全覆蓋為優先考慮。

何栢良認為應提供選擇

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，科學數據已證實，打兩針復必泰，較打三針科興效用為佳，能大幅降低長者染疫後死亡率，認為院舍長者應該選打復必泰。他直言對聶德權說法感到可惜，形容是「非不能也，實不為也」，建議提供選項，予院友及家屬，前往附近的疫苗接種中心接種復必泰。

聶德權表示，曾於首輪外展服務為院舍長者打復必泰，但相對而言，科興開針的處理較復必泰容易，另目前當局以院舍全覆蓋為優先考慮。(資料圖片)

近期兒童接種趨勢放緩

聶德權又指，提高長者及兒童接種率是重中之重，28萬名3至11歲兒童已接種首針疫苗，比率佔53%，但近期兒童接種的趨勢放緩，當局將加強推動，周五起疫苗中心的即日籌的安排，會擴展至學生群組，3至17歲接種科興以及5至17歲人士接種復必泰，均可領即日籌。他又指，現時設有外展隊到校打針服務，及流動接種車，他亦曾與校長會開會，學界反應不俗。

務求將第2針接種率推至9成

他又提到，未來一周會擴大接種中心服務，周三起銅鑼灣禮頓中心接種中心，會加開6樓予學校接種；中央圖書館、長沙灣香港紗廠及創紀之城五期接種中心，周五會開放予所有市民，務求將第2針接種率盡快推高至9成，以及第3針接種率「翻一翻」。他又提到，過去一周平均每日接種為7萬多劑，大部份是打第二及三針，他推測指，近日接種人數回落，或因部份人預約後感染，未能如期打針。

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