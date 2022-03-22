教育局延長初中生網上科學課程　鼓勵學生利用假期留家自學

教育局年初與香港科技大學轄下的虛擬大學及香港都會大學科技學院的學者和專家協作，推出「初中科學線上自學計劃」，旨在透過網上自學活動培養學生對科學的學習興趣。因應今年3至4月的學校特別假期，教育局課程發展處將延長計劃時段延至4月30日，讓中一至中三學生能透過科學講座及科學實驗影片等自學，鼓勵更多學生在疫情期間留家自學，善用假期。



配合教育局持續推展STEM教育的目標，教育局年初推出「初中科學線上自學計劃」，旨在透過網上自學活動，培養學生對科學的學習興趣同時提升他們的科學素養。截至3月中約有110所學校報名，超過17000名學生參加計劃。

因應今年3至4月的學校特別假期，教育局課程發展處延長這自學計劃至4月30日，讓中一至中三學生透過線上參與科學講座、科學實驗影片、自學活動及電子科學測驗等參與學習，鼓勵更多學生可在疫情期間留家自學，善用假期。

計劃內容緊扣初中科學課程，涵蓋不同課題，讓學生預習或鞏固課堂所學，計劃亦設有科學增潤課題，內容涉及凝膠電泳、聚合酶連鎖反應等生物技術，適合學生延伸學習，打穩科學學習基礎，以及學會綜合運用不同範疇的知識和技能，提升創意和解難能力。

自學平台亦會就其學習表現給予回饋，讓學生自我檢視學習進程。教師亦可定期收到學生的電子學習報告，了解同學的學習進展。為推動學生積極持續學習STEM，教育局會按學生的表現，頒發獎項和電子証書，以作鼓勵。

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