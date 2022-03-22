疫情｜再增1.4萬宗停滯不下　康復腎病男轉復康病房不足一周死亡

第五波疫情持續，今日（22日）連續3日新增確診宗數維持1.5萬宗以下。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增14,152宗確診個案。他指出，近數天新增確診宗數與上周比較確有下跌，但仍維持在1.5萬至2萬宗，形容為「停滯」，「市民千祈唔好以為數字係跌咗」，呼籲不要對確診數字盲目。



新呈報245宗死亡個案，第五波累計增至6,151名患者不治，兩年來共6,364人死亡。其中一名55歲男死者去年11月完成接種兩針新冠疫苗，於2月尾快速檢測發現確診，至3月8日入院照X光時發現有肺炎，當時血糖不穩、腎功能亦差，3月15日的深喉唾液樣本CT值為30，代表病毒量低，轉到荔景大樓復康，3月21日發現不清醒搶救無效。



▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



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歐家榮：唔好對個數字盲目 仍然維持高位

歐家榮指，今日合共確診14,152宗個案，包括4,296宗核酸檢測及9,856宗快速測試陽性個案，現時第五波疫情累計有1,063,279宗個案。他指，今日有10宗輸入個案，當中3宗個案都是在3月20日乘坐TK083航班由土耳其抵港、4宗於3月18日乘坐CX796由印尼抵港，一名3月21日抵港的CX2066航班的機組人員、一名3月18日乘坐TK083抵港旅客，及3月19日由越南乘坐VN594航班抵港的乘客。

就近日疫情維持在1.5萬宗以下，歐家榮指出，近數天新增確診宗數都徘徊在1.5至2萬宗，與上周及較早前比較，水平確有下跌，但有關數字仍然較過去兩波疫情最高峰的數字高出100倍，仍為相當高的數字，認為現時不能算是穩定或已大幅回落，「仍然維持高位」。

歐續指，同意以「停滯」形容近日疫情，似乎沒有穩定及持續回落的趨勢，每百萬人口每日新增確診數字，與西方國家比較仍處於高水平，「市民千祈唔好以為數字係跌咗，開始有啲好轉」，數字停在至少5位數水平，仍然不能說放鬆，「唔好對個數字盲目咗」，希望繼續以社交距離措施及接種疫苗，令疫情進一步回穩。

​▼港大醫學院3月22日公布第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算▼



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目前死者屬一兩周前患者

第五波疫情累計有6,151宗死亡個案，粗病死率為0.58%，歐家榮表示，死亡數字上一定有滯後，因個案感染病毒及入院後，醫治期間會惡化，故受感染至死亡之間，會有一段約一至兩個禮拜的距離，「而家錄到嘅死亡數字，可能係起碼一兩個禮拜前感染嘅數字」，故解釋到死亡數字維持高位的原因。

港大醫學院今公布研究，指第五波Omicron疫情發展模擬模型更新推算，估計已有約六成即440萬市民感染，推算到4月21日政府預計第一階段放寬社交距離措施時，每日感染數字已回落至三位數。

歐家榮表示，將來疫情走勢難以評估，現時疫情暫時在高水平徘徊，期望數字可盡快回落，所以政府以社交距離措施盼截斷傳播鏈並鼓勵檢測等，希望可以及早找到個案及治療，以減低死亡率，目標仍是「動態清零」。他指，本港有可能疫情反彈，指出去年12月本港疫情回穩，但今年一用又再反彈，疫情不穩定，要時刻保持警覺。

曾做器官移植男子染疫半個月不治

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨日共有190名染疫病人離世，包括105 男、85女，年齡介乎42至107歲，當中有176人為65歲以上的長者。而因數據滯後，李指，在3月7日至20日有48人離世後未公布，包括17男30女，年齡由62歲至102歲。

李立業特別提到有5名較年輕的離世病人，最年輕的42歲男子已打齊3針疫情，他患有嚴重心臟病，曾接受移植手術。他在3月初開始發燒，病毒檢測呈陽性，3月20日早上入博愛醫院，出現發燒及氣促，入院當晚已不清醒，搶救無效，於昨日凌晨死亡。李表示，認為個案與新冠病毒關係存疑。

另一宗與新冠病毒關係存疑的死亡個案，李立業指，為55歲男死者的個案，他於去年11月完成接種兩針新冠疫苗，本來有高血壓及糖尿病，於2月尾快速檢測發現確診，至3月8日因肚痛、膊頭痛及血糖高到瑪嘉烈醫院急症室，照X光時發現有肺炎。他入院時的血糖不穩，腎功能亦差，病情穩定後3月15日的深喉唾液樣本CT值為30，穩定血糖後轉到荔景大樓復康，3月21日發現不清醒搶救無效。他說，所有死亡個案會交由專家分析。

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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李續指，另外涉一宗54歲男子，本有癌症，亦有曾腦出血的紀錄。他未有接種新冠疫苗，3月6日下午入聯合醫院急症室，自行快速測試為陽性，出現發燒氣促，照X光見到有肺炎，入院後情況慢慢轉差。

另外涉及兩名院舍院友，李立業說，一名56歲殘疾院舍女院友，發燒兩日送入瑪嘉烈醫院，發現血壓低亦有肺炎，曾開抗生素及類固醇治療，病情穩定後轉送北大嶼山香港感染中心，其後病情惡化，3月17日起要注高度氧氣，昨日離世；另一名60歲院舍女院友，有高血壓及糖尿病背景，3月20日入屯門醫院，出現氣促及肺炎，曾獲發類固醇及瑞德西韋，之後要插喉及曾打強心針，但病情持續惡化至昨日下午離世。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼

