新冠口服藥｜已處方1.3萬次　醫管局擬全方位提供讓更多市民受惠

新冠病毒第五波疫情持續，早前醫管局已購入兩類新冠口服藥物，即默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir），及輝瑞藥廠的帕克斯（Paxlovid），已運抵本港。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（22日）表示，60歲以下人士則視乎是否高風險，或有否接種疫苗，以建議服用口服藥，相信將更多市民受惠。截至昨日（21日），莫納皮拉韋已處方10,687次，帕克斯則為2,358次。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，只須持有檢測證明、出院紀錄、隔離令等，均可證明為確診者。他指，注意到核酸檢測陽性的患者，並無記錄在醫療系統，康復後亦未收到隔離令，因此對情況感到抱歉。



醫管局已分發部份口服藥予私院

李立業表示，現時已增加口服藥的容量，亦修改臨床使用的准則，60歲或以上人士不論是否已接種疫苗，均獲建議服用。至於60歲以下人士，則視乎是否高風險，或有否接種疫苗，因此可服用口服藥的病人將會增加。

李指，考慮以不同途徑，全方位提供口服藥，包括向入院治療、指定診所的患者；若病人適合服用，不論亞博館或不同社區隔離設施，均會處方口服藥。他亦指，醫管局已分發部份口服藥予私院，同樣會採用醫管局的臨床指引處方。

李亦指，截至3月21日，莫納皮拉韋已處方10,687次，帕克斯則為2,358次，數字一直上升中。他稱會考慮不同專家的意見，解決配對或處方的問題，強調大方向為希望更多市民受益。

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼



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已於網上向私家醫生提供豁免疫苗指引

疫苗豁免證書方面，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，確診後是否須接種疫苗，一般而言按科委會建議。若確診者持有核酸檢測證明、出院紀錄、衞生防護中心的隔離令、醫生證明的核酸陽性報告、透過快測申報平台取得的隔離令，均可證明為確診者。

歐家榮︰對核酸呈陽性市民未收到隔離令感到抱歉

歐亦指，衞生防護中心一直於網上，向私家醫生提供指引，指導如何發出豁免書，並不斷更新內容，故醫生將按臨床判斷及指引，考慮發出證明書。

歐又指，注意到較早前曾確診者核酸檢測陽性，但沒記錄在醫療系統，康復後亦未收到隔離令，故對出現有關情況感到抱歉。他指，當局將向相關人士盡快發出短訊，只須於網上輸入身份證號碼，便可領取隔離令。如有疑問可寄電郵至rapt@gov.hk。