馬鞍山天宇海屯門卓爾居等26屋苑污水陽性病毒量高　14萬人要快測

政府今晚（22日）公布於26個屋苑驗出污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，將於明天（23日）向屋苑居民、清潔工及物管人員共14萬人，派發快速抗原測試包。



上榜大廈包括多個私人屋苑，其中馬鞍山臨海住宅天宇海、海典灣及嘉華星濤灣均榜上有名，連同相鄰的欣安邨都列入名單之中；另屯門則有卓爾居和安定邨等；黃大仙、觀塘及大埔也有多幢大廈上榜。



沙田區有7個屋苑上榜，其中欣安邨、天宇海、海典灣、嘉華星濤灣相鄰，位於馬鞍山臨海的住宅區，其餘3個屋苑位於大圍，分別為新翠邨、金獅花園第一期及愉景花園。

大圍金獅花園去年有住戶染delta變種病毒要封區檢測



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大埔區亦有6個屋苑驗出污水陽性，包括運頭塘邨、逸雅苑、新達廣場、富雅花園、德雅苑及景雅苑。

屯門區則有6個屋苑，卓爾居、翠林花園、康德花園相鄰，翠鳴臺、安定邨及兆麟苑上榜。

九龍方面，黃大仙區的竹園北邨、慈民邨、慈康邨、沙田坳邨及慈安苑都驗出污水樣本對病毒呈陽性；觀塘區則涉偉景樓及彩頣居。彩頤居為房協「長者安居樂」屋苑，料居民均為長者。

政府指，若以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp/）。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼

