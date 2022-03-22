百萬康復者5月獲發康復紀錄二維碼　衞生署：5文件暫代疫苗通行證

【疫苗通行證／第三針／隔離令／接種疫苗】新冠病毒第五波以來，有超過100萬市民染疫，衞生署衞生防護中心今晚（22日）表示，政府正提升相關系統，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者，在稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，屆時可加入疫苗接種紀錄二維碼內。康復者可出示該康復紀錄二維碼，以進入「疫苗通行證」需掃瞄二維碼的處所，預計系統於5月推出，將適時公布詳情。 在推出前，有需要的康復者可出示五類文件之一，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所，如食肆及髮型屋等。



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只有登記陽性測試結果康復者可取得二維碼

當局日前更新疫苗通行證要求，已接種首劑疫苗的市民，如在4月30日前已接種滿六個月，便必須打二劑，否則疫苗通行證會失效；而已打第二劑滿6個月的市民，則必須在5月31日前打第三針，否則同樣會失效。

康復者暫不宜再打疫苗，最快要過三個月，目前107.6萬名患者中，除了首1.2萬人是首四波患者外，其他都是今年1月以來才感染，即距今不足三個月。當局又指，感染一次的抗體水平，等同打了一針疫苗，因此已打第二劑的市民，毋須打第三針疫苗。因此不少人擔心趕不切打第二針，又或無法證明是康復者，屆時將無法進入需要疫苗通行證的食肆和處所。

衞生署衞生防護中心今晚公布，政府現正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者，於稍後時間經網上領取「康復紀錄二維碼」，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計於5月推出，政府會適時公布詳情。 署方表示，屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。

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單憑快測陽性照片 不會視為有效康復紀錄

中心又提醒，單憑快速抗原測試陽性結果的相片，並不能作為有效的康復紀錄。而個別康復者倘獲醫生簽發醫學豁免證明書，可於有效期內豁免於「疫苗通行證」的接種要求。

而在取得相關二維碼前，康復者如接種疫苗劑次未符「疫苗通行證」要求，中心指可向處所掌管人出示相關康復或感染證明，總共有至少五類：

1.出院文件；

2.私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄；

3.衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊或電子紀錄；

4.衞生署發出的隔離令；

5.其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。