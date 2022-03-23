旅客難預約檢疫酒店　旅遊業界冀增加房間　放寬航班熔斷準則

政府日前宣布取消9國「禁飛令」，4月起來港航班可復飛，回港者需為已完成新冠疫苗接種的港人，並已預約7日檢疫酒店。旅遊業促進會總幹事崔定邦今早（23日）於港台節目表示，4月的相關航班數量少，而且近月預約檢疫酒店都有困難，隨着回港航班增加，政府需要增加酒店數量，希望可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店。另外，現時政府仍設有航班熔斷機制，崔定邦形容「好辣好辣」，航線決定4月底前都停飛，政府應研究放寬，並考慮下一步容許海外人士到港。



崔定邦今早於港台節目《千禧年代》表示，取消「禁飛令」總算「行前一步」，但現時4月初回港的航班數量不多。他表示，6至8月便踏入暑假，料屆時為回港人數高峰期。

崔定邦有參與打理檢疫酒店，他表示，近月已經難以預約，但隨着「禁飛令」取消，意味回港人數上升，酒店房間需隨之而增。他續指，現時有約5,000至6,000間檢疫酒店房，當檢疫期縮至7日後，料每月可讓1萬人入住，希望政府可將改為接受確診者的隔離酒店，改回檢疫酒店，以增加房間供應。

旅遊促進會總幹事崔定邦（資料圖片／梁煥敏攝）

現時政府仍設航班熔斷機制，當來港航班出現一定數量確診者，便需要熔斷停飛兩周。崔定邦形容，措施「好辣好辣」，有航空公司索性4月底前繼續停飛，如維持相關措施，難以讓市民回港，希望放寬熔斷標準。他又稱，經濟已停運一段時間，希望可平衡社會發展，下一步如有機會應將措施放寬予海外人士。

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