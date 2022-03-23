DSE｜4.22開考目標不變　若疫情放緩　會研設特別考場可行性

第五波疫情有緩和跡象，政府早前宣布中學文憑試（DSE），目標為4月22日開考。教育局局長楊潤雄今日（23日）公布，目標不變，將於4月初公布文憑試的最新安排。考評局將探討在疫情緩和的情況下，安排特別考場的可行性，但強調不可成為社區防疫的漏洞。



教育局維持以4月22日為中學文憑試開考目標。（資料圖片）

楊潤雄表示，由於過去面授課堂不間斷暫停，以致上課的時間大打折扣，在網課的缺憾下，學生未能充份完成課堂，例如必須面授或互動的課堂受影響，包括有關實驗、小組口語、教師個別輔導研習等。

楊指，教育局已與學界及考評局，推出多項應變措施，如精簡考試、修定考試時間表，制訂文憑試評估等級機制等。過去兩年，當局已精簡多個科目的考評要求，並取消中文和英文口試，按比例調整該兩科其餘各卷的分數比重。

▼疫情下的中學文憑試▼



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楊續指，接下來會繼續徵詢專家意見，將於4月初公布文憑試的最新安排。他期望，文憑試如期於4月22開考。惟現時社區感染病毒的人數眾多，學生憂慮確診或成為密切接觸者後，未能獲安排考試。此外，社會亦有聲音建議，為確診或接受隔離的考生，提供特別安排。

特別考場不可成社區防疫漏洞

不過楊直言，希望市民明白整個考試安排複雜，並非行政決定或硬件設置的問題，涉及眾多考生及監考人員的健康因素，因此不能為滿足個人士的要求，而罔顧其他學生的健康及或疫情風險。他指，考評局已設有機制公平作出評分，亦會探討在疫情緩和的情況下，安排特別考場的可行性。但他強調，安排不可成為社區防疫的漏洞。