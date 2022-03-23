通關｜曾祈殷料與內地通關須先全民檢測　估計第六波未必出現

第五波疫情有下跌趨勢，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（23日）於港台節目表示，大量市民已曾感染新冠肺炎，相信短期內會出現群體免疫，相信第六波疫情未必出現，但新增確診個案會維持在數百宗至近千宗。對於政府暫緩全民檢測，他認為如要與內地通關，有需要透過全民檢測找出隱性個案，但政府要評估其時機及相關配套。



▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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確診數字回落後 將以近千宗「低水平」橫行一段時間

曾祈殷今早於港台節目《千禧年代》表示，認同港大醫學院推算全港已有450萬人受感染，隨着大量市民確診，相信會短暫出現群體免疫屏障，政府在放寬社交距離措施後，相信新增個案不會上升，會維持當時水平，但亦不會下跌。

對於會否出現第六波疫情，他表示有保留，相信確診數字會回落，但停在數百宗，至近千宗的「低水平」一段時間，不會急速反彈至日增過萬宗，亦不會跌至零。

全民檢測關鍵是時機及配套 曾祈殷：內地始終認為香港有高風險

政府近日宣布暫緩全民檢測，曾祈殷表示，如希望與內地通關，內地始終認為香港有高風險，因此港府需要全民檢測找出隱性個案，當中關鍵是時機以及相關配套，政府需加以評估。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

另外，政府昨日重啟強制檢測公告。曾祈殷表示認為有其需要，可以減低社區傳播風險，切斷隱性傳播鏈，有助4月21日放寬社交距離措施，而且核酸檢測的敏感度始終較快速測試高。不過他亦指，康復者可能仍有低病毒量，核酸檢測時或出現陽性結果。

建議將回港者接種標準改為需打3針

現時仍設有航班熔斷機制，如相關航線出現多宗個案，就需熔斷停飛。曾祈殷認為並無需要，相對於社區上的個案，海外帶來的風險較細，不過如出現輸入個案，便需做基因排序，了解有沒有新品種病毒。另外，他建議將回港者的接種標準，改為需打3針疫苗，認為情況更穩妥。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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有消息指，政府研究中小學全日面授課的接種要求，將提高至九成。曾祈殷認為，政府需清楚交代接種要求標準，即只需一針，抑或兩針或以上。按照現時的接種計劃及進度，他認為如需打齊3針，其實難以達到九成，而且不同年齡群組的情況亦有不同。