檢疫酒店｜僱傭公會指房價貴兼一房難求　兩成外傭打退堂鼓

政府宣布取消「禁飛令」，包括菲律賓等9國的來港航班，可於4月起復航。香港僱傭公會主席陳東風表示，放寬後確會改善菲傭供應，但現時檢疫酒店難以預訂，每晚價錢逾千元，較過往貴一倍，至今預計有約8,000名外傭等候來港。他又指，有約兩成原計劃到港的外傭，由於香港疫情嚴重，又未知何時可來港，決定打退堂鼓，轉到中東或歐美工作。



希望可增檢疫酒店數量

陳東風今早在港台節目《千禧年代》表示，來自菲律賓的外傭佔全港外傭約六成，相信取消「禁飛令」對業界有幫助。不過他指，檢疫酒店供應不足，昨日（22日）有業內人士嘗試預訂酒店房間，但難以預訂，而且價錢昂貴，全部每晚逾千元，過往有部份500元一晚，其餘只是600至800元，即價錢相差一倍。他指政府之前將部份檢疫酒店，改為接收確診人士的隔離酒店，希望可再增加檢疫酒店數量。

香港僱傭公會主席陳東風（資料圖片）

認為熔斷機制已不合時宜

另外，現時港府仍實施航班熔斷機制，如航班出現一定確診個案，便需停飛14日。陳東風認為，措施不合時宜，「行落街都唔知幾多個陽性啦」；而且入境人士都需檢疫，並非直接在街上行走，風險較社區細。他表示，去年已有約2,000名外傭未能到港，今年起每月亦有千幾至二千名外傭有意來港，至今有約8,000人等候來港，大批僱主受影響。

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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陳東風續指，大約有兩成希望到港的外傭已打退堂鼓，因為香港疫情嚴重，其家人感到擔心；而且未知需等候多久才可到香港，故轉到中東、歐美工作，認為比香港更吸引，認為情況令人擔憂。