清明節｜柴灣分三階段設道路管制或封路　運輸署籲分散日子拜祭

距離清明節（4月5日）尚有兩星期，運輸署表示將於明日（24日）起實施三階段的道路管制或封閉，其中在清明節正日及前後周末，所有車輛由上午七時至下午六時禁止進入連城道及歌連臣角道（專線小巴第16A、16M、16X及18M號、紅色公共小巴、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

發言人呼籲，掃墓人士盡量在清明節前後分散的日子前往拜祭，以及嚴格遵守社交距離限制，減低病毒傳播風險。



▼2021年清明節市民上山祭祖▼



運輸署將在清明節前後，分三階段於柴灣實施特別交通及運輸安排：

第一階段（3月24日至26日實施道路管制）



車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶）；如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第二階段的道路封閉安排。

第二階段（3月27日、4月15日至18日實施道路封閉）



所有車輛由上午七時至下午六時禁止進入連城道及歌連臣角道（專線小巴第16A、16M、16X及18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

第三階段（4月2日、3日、5日、9日及10日實施道路封閉）



所有車輛由上午七時至下午六時禁止進入連城道及歌連臣角道（專線小巴第16A、16M、16X及18M號、紅色公共小巴、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

運輸署表示，專線小巴第16X及18M號將視乎乘客需求而加強服務，而警方亦會視乎當時路面情況而調整封路範圍、交通管制及公共運輸服務改道安排。