清明節多人上山祭祖　有人即場除口罩食燒肉　長者呻戴口罩辛苦

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-04 16:44

今日（4日）清明節，將軍澳華人永遠墳場有不少孝子賢孫上山祭祖，在四人限聚令下，仍有大家族一同到場，不但未見有分批相隔，甚至有市民即場除下口罩食燒肉。有長者指，口罩令下上山相當辛苦，自己亦要與他人保持距離，並不方便；亦有人指雖然已習慣戴口罩外出，但仍希望可以盡快放寬各種限制措施。

將軍澳華人永遠墳場今日實施封路安排，由上午5時30分至下午8時禁止車輛進入。中午時分，大批掃墓人士沿着油塘高超道斜路上山，有人以手推車拉着燒豬、手挽數大袋香燭、捧着鮮花到場。

4月4日清明節，將軍澳華人永遠墳場有不少市民上山祭祖。（孔繁栩攝）

上山路斜 不少人除口罩路邊休息

現場有張貼告示，提醒市民保持社交距離及佩戴口罩，但上山路太陡斜，沿途不少人除下口罩在路邊休息，在靈灰閣內，亦不少家族成員圍在一起祭祖，亦有人即場除下口罩吃燒肉。

年邁長者勞伯伯表示，自己每年都會到場拜祭親人，疫情下最大分別是要戴着口罩上山，「尤其我哋上咗年紀真係好辛苦」，在四人限聚令下，他亦盡量避免與他人同行，保持距離，慨嘆疫情下拜山對任何人都辛苦，「疫情當然有影響啦，清明係傳統，都要上嚟」。勞伯伯又期望可以興建扶手電梯，方便長者登山。

4月4日清明節，將軍澳華人永遠墳場內有不少人圍在一起拜祭祖先。（孔繁栩攝）

掃墓人士冀盡快放寬限聚人數

白先生就表示，今日天氣陰涼，戴口罩上山不算辛苦，他指即使疫情下亦要堅持拜山，「老人家都唔出嚟，細路更加唔會嚟」。一行多人的陳先生指出，去年清明節都有戴口罩上山，形容「都習慣晒啦，舊年都係咁」，但仍然期望能盡快放寬限聚人數。

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