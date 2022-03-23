緊急豁免｜政務司司長已3度行使權力　包括豁免內地醫護相關註冊

政務司司長辦公室發言人指，自《緊急規例》於今年2月24日生效至今，政務司司長李家超已就三類項目，包括：就中央援建應急醫院及設施、讓安老院舍可在牌照批准以外地方照顧長者，及豁免援港內地醫護的相關註冊等，行使過豁免權，並豁免相關人士或項目所須符合法定要求。



為到步援港的內地醫療人員豁免相關註冊等法律規定，為他們在港參與治療工作提供全面的法律保障。（廖雁雄攝/ 資料圖片）

有立法會議員今日（23日）在立法會舉行的行政長官答問會上，問及《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》的使用情況。政務司司長辦公室發言人回應指以下3項目中，司長曾行使其豁免權，包括：

1. 就中央援建位於落馬洲河套區的應急醫院，以及其他社區隔離，及治療設施的工程項目，作出豁免，包括興建臨時橋樑連接深圳及河套區圍隔工地，作點對點運輸及往來，讓項目得以盡快完成。

2. 讓安老院舍可使用牌照批准以外的適合地方，分隔及照顧確診長者與非確診長者，以保障他們的生命安全和健康，院舍只需獲得社會福利署的同意便可以。

3. 為到步援港的內地醫療人員，豁免其相關註冊等法律規定，為他們在港參與治療工作提供全面的法律保障。

自《緊急規例》生效至今，政務司司長李家超已先後在3個項目行使豁免權。(資料圖片)

發言人強調，《緊急規例》的豁免權適用於包括牌照、許可證、註冊等法律限制，只要是符合預防、控制傳播或治療，或管控疫情等目的，政務司司長都會按實際需要依法豁免。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼

