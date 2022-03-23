疫情｜酒吧第二階段才放寬　業界感不公盼推補助：今年只營業6天

政府早前宣佈晚市堂食在4月21日起放寬，不過酒吧重開仍需要等候多一個月。香港酒吧業協會主席錢雋永指，本港酒吧在今年只營業了6天，酒吧業界損失慘重，認為政府在第二階段才開放酒吧有失公平，故建議政府應再推一輪補貼予酒吧及其他受影響行業。



疫情持續下，本港酒吧在今年只營業了6天，酒吧業界損失慘重。（資料圖片）

政府近日宣布復常路線圖，倘若疫情沒有反彈，會在4月21日起，分階段用3個月時間解除大部份社交距離措施，首階段會重開599F章下的處所、限聚令放寬至4人，食肆可恢復晚市堂食，但酒吧酒館卻要繼續關閉；第二階段將餘下所有表列處所重新開放，晚市堂食時間可延至12時，每枱由4人增至8人，酒吧酒館亦可開放；最後階段為再放寬剩餘顧客人數，基本上只需使用安心出行和疫苗通行證，公眾地方限聚和口罩令等。

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酒吧業協會主席錢雋永：餐廳與酒吧應一視同仁

香港酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧不應排除在首階段放寬措施當中，因為餐廳與酒吧的性質相若，不應按牌照劃分而放寬，而是該一視同仁，「大家賣既嘅嘢一樣，咁對酒吧好唔公平」。另外他認為酒吧只再做好防疫工作，便能大大減低傳播風險，例如要求客人接種兩針新冠疫苗、使用安心出行應用程式等，因此應盡快開放酒吧營業。

香港酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧不應排除在首階段放寬措施當中，因為餐廳與酒吧的性質相若，不應按牌照劃分而放寬，而是該一視同仁。（盧翊銘攝）

酒吧及部份場所需要在第二階段才可開放，錢雋永建議政府應為受影響行業額外推出補助，例如推行第七輪「防疫抗疫基金」支援行業，他指政府決定推遲一個月開放酒吧，亦應補償多一個月予業界，「令佢哋（酒吧經營者）可以交多一個月租金，先可以捱到去5月」。錢雋永認為，酒吧5月中才可營業，恐令不少中小企「捱唔住」，而酒吧倒閉又會令失業率上升，更多基層市民受影響。

業界已有近半人轉行

錢雋永表示，酒吧自今年1月7日起關閉，因此今年只營業了6天，他指以計算租金而言，1,000呎以下的小型酒吧每月約交10萬元租金，大型酒吧則月付約50萬元，業界損失十分慘重。另外，錢雋永指現時大部份酒吧員工為「停薪留職」，不少人因此離職，預計酒吧業損失近五成員工。