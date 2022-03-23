教宗拍片祝福香港：疫情奪去很多生命　籲困難時刻充滿勇氣

教宗方濟各為香港錄製短片，祝福疫情下的香港，希望教友在困難時刻仍然充滿勇氣，成為優秀公民。方濟各說，特別想念有很多人因疫情而受苦，他的心與大家一起，為大家祈禱，寄語要懷著對「基督和聖母瑪利亞的孝愛，繼續前行！」



方濟各亦問候內地教會，感謝他們為信仰所做的見證。他指今次疫情給大家帶來許多痛苦，感謝內地教友為疫情所做的工作和忍受這一切。



周守仁訪羅馬 教宗：心與香港人一起

天主教香港教區主教周守仁，上月初應邀到訪羅馬，作為晉牧後的首次非官式拜訪。周守仁在與方濟各會面期間，邀請教宗祝福疫情下的香港及內地教會，並錄下兩段共逾兩分鐘的短片。方濟各以意大利文發言，表示錄製之時正與周守仁一起，希望問候香港的弟兄姐妹，送上祝福，並致以最美好的祝願。他說今次疫情在全球奪去很多人的生命，在香港都一樣，自己的心與香港人在一起，希望大家充滿勇氣。

方濟各鼓勵內地教友，呼籲「同主一起前行」，雖然「有時候，主似乎隱沒不見了，但是祂常常和我們在一起」，呼籲耐心盼望。他說會為內地教友祈禱，也請大家為他祈禱。