疫情｜今增1.2萬確診　多205人死亡　29歲確診男甲狀腺失調病逝

第五波疫情持續，今日（22日）新增12,240宗個案，為連續4日確診宗數維持1.5萬宗以下。而第五波疫情的死亡個案為6,356宗，較昨日增205宗；此外，今日新增的死者，其中1名為29歲的年輕男子，已接種兩劑疫苗，患有甲狀腺失調及甲狀腺風暴，將轉介死因裁判庭。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日新增12,240宗個案，包括4,250宗核酸陽性個案（編號︰700909至705158），及7,990宗快速測試陽性個案。第五波疫情累計1,075,519宗，其中核酸檢測陽性佔69,2521宗、快速測試陽性為38,2998宗。此外，輸入個案為4宗。

至於第五波疫情的整體死亡個案為6,356宗，較昨日增205宗。病死率上升至0.59%，年齡介乎11個月至112歲，中位數為86歲。其中，253宗涉及18至59歲的成年人，佔死亡個案的4%；60歲至79歲長者為1,558宗，佔死亡個案的25%；80歲或以上長者則為4,499宗，佔死亡個案的71%。

現時，公共衞生化驗服務處已分析297宗死亡個案，當中佔8%，即24宗因Delta變種病毒死亡；佔86.5%，即257宗因Omicron變種病毒死亡。歐認為，雖然Delta的死亡個案少，但其確診個案僅佔第五波疫情極少部份，餘下全為Omicron確診個案，「計算出Omicron死亡率低過Delta。」

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦公布，最新病逝的四名較年輕病人包括︰

1）30歲女子，並無接種疫苗，為長期病患者，平時行動不便。她於3月18日快速檢測陽性，3月19日晚上到仁濟醫院急症室，因發燒氣促及神志不清，隨後入院。雖然以抗生素治療，但情況持續轉差，最終於3月22日凌晨2時過世。

2）58歲男子，並無接種疫苗，為長期病患者，居住於安老院舍。他於3月9日下午到瑪麗急症室，出現發燒、咳嗽、氣促等病徵。入院後發現肺炎的徵狀，3月16日轉往東華醫院復康，惟3月21日情況惡化，血氧量下跌，最終於3月22日上午過世。

3）59歲男子，已接種兩劑疫苗，患有末期癌症，因氣促於2月7日到瑪麗醫院急症室，照X光後發現肺積水，其後2月9日轉往葛量洪醫院復康，須聞氧氣及服用抗生素。直至3月21日確診，轉往隔離病房治療，於3月22日中午過世。

4）29歲男子，已接種兩劑疫苗，有甲狀腺失調的病歷。他於1月27日到屯門醫院急症室求醫，病徵為發燒兩星期、腳腫、氣促，當時診斷為甲狀腺風暴 （Thyroid storm）。入院治療後病情反覆，並持續發燒，須服用抗生素及用其他藥物。後來於3月3日驗出陽性，3月22日病情急劇惡化並神志不清，最終急救無效，於3月22日下午過世，將轉介至死因庭裁判。

李續指，第一至三宗死亡個案確定與新冠病毒有關，但第四宗29歲男子的死亡個案存有疑問，「我哋有專家傾過，覺得情況同COVID嘅關係未必真係咁大」，因此要交由死因裁判庭調查。

▼3月23日 沙田乙明邨明耀樓居民接受強制檢測▼



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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅亦公布，第五波疫情爆發至今，本港已錄得逾107萬宗個案。根據核酸檢測及快速檢測的數據分析，疫情於3月初的首周達至高峰，其後逐步下降。過去3日，每日確診數字為1.2萬至1.4萬宗的水平。

惟安老院舍情況嚴重，截至昨日，共有780安老院舍，約90%曾爆疫，確診院友為3.4萬人，佔當中45%；亦有8,700名員工確診，佔29%。安老院舍爆發的高峰期，同樣於3月初發生，高峰期每日有約3,000至4,000名院友及員工確診。過去3日，安老院舍每日仍錄得500宗個案。

在3月18日前，已有55%院舍長者，接種最少一劑疫苗。亦有部份長者最近受感染，因此須等待一段時間才可打針，故目標於4月底，院友接種率能達到90%。

至於在社區生活的長者，70歲以上的接種率為70%，換言之有約28萬長者仍未接種，因此呼籲長者盡快打針，故目標於4月底，70歲以上長者的接種率達到90%。