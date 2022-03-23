天水圍體育館暫托中心即日運作　設130張病床　照顧出院確診長者

第五波疫情嚴峻，對安老院舍與長者生命健康造成巨大衝擊，醫療系統超出負荷。社會福利署今日（23日）宣布，前財政司司長梁錦松投資的新風醫療集團接手社會福利署轄下之天水圍體育館暫托中心，並於即日投入運作。該中心設有130張病床，負責安置感染新冠肺炎、並已在醫院接受醫治後出院的長者進行隔離照顧，亦將提供基本膳食及護理支援，不另收費。



天水圍體育館暫托中心即日投入運作，負責安置感染新冠肺炎、並已在醫院接受醫治後出院的長者進行隔離照顧。（政府新聞處圖片）

新風醫療初期將安排最少16名專業護士、30多名護工人手照顧長者。而香港中文大學醫院亦會安排多名醫生及護士，為有需要長者提供適切醫療支援。

新風醫療今次主要先由香港聘請相關專業護士及護工人員，有關護士及護工都已具備一定護士及護理員的資格及工作經驗，而參與今次社區隔離支援工作前，社署、新風以至中大醫院，亦向相關工作人員講解、提供一些相應工作所需的指引及訓練。

天水圍體育館暫托中心即日投入運作，負責安置感染新冠肺炎、並已在醫院接受醫治後出院的長者進行隔離照顧。（政府新聞處圖片）

該批護士及護工，將負責為中心內的長者提供日常護理、衛生清潔、餵藥餵食以至基本復康服務等等，以令長者可以盡早痊癒、完成隔離回到安老院舍或家中。中心首日投入運營後，新風團隊將視乎運作及需要，安排更多人手，包括調派內地專業醫護團隊來港支援。

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