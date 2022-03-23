疫情︱邱騰華：確保物資派發不缺不斷　疫情壓下去即可恢復經濟

第五波疫情嚴峻，商務及經濟發展局局長邱騰華昨天（23日）接受中新社專訪，表示在中央的全力支援下，香港的醫療物資供應已經沒問題，特區政府會確保抗疫物資包的發放「不能缺、不能斷」，並將更廣泛地與全港市民分享抗疫物資。



邱騰華提到，政府抗疫的同時要考慮對經濟的影響，只要能夠及早把疫情壓下去，就有條件盡快恢復經濟。



邱騰華指，香港通過中央採購的物資主要有保護衣物、快速測試劑，供民眾自主檢測，政府會分發給有不同需求的人群，包括前線工作人員和民眾。他稱，政府還會向一些需要重點保護的群體派發物資，包括安老院舍、參與防疫抗疫的政府僱員，以及清潔及物業管理人員等。

他說，如果有民眾染疫，政府會在他們上報病情後，第一時間、大概一天之內，為他們及其家人派發抗疫物資包，其中包括口罩、快速測試劑和中成藥等。上星期，政府每天會派發約5至6萬份物資包，確保物資包發放「不能缺、不能斷」。

防疫兼顧經濟 須先打贏抗疫戰

邱騰華提到，香港正在打兩場戰役，一場是與病毒的戰役，另外一場則是經濟戰役，這兩場戰役是同步的，只有打贏與病毒的戰役，才能打贏經濟戰。他說，防疫抗疫同時要考慮到對經濟的影響，相信這不僅是由於民眾有感，世界各地、包括內地也是這樣的。

他認為能夠及早把疫情壓下去，便有條件盡快恢復經濟，例如在2021年初，香港也爆發了疫情，有3個月至4個月的時間抗疫，推出的措施也影響到經濟，但當疫情壓下去後，香港迎來了長達8個月、經濟比較活躍的時期。這8個月的增長不僅填補了前期疫情帶來的經濟壓力，也讓去年全年香港的經濟增長達到6.4%，外貿數據更是創了一個新高點。