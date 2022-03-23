強制檢測｜強檢大廈過去7天均錄逾50宗確診　暫不以快測結果代替

第五波疫情進入高位平台期，港府重推強制檢測，昨有10座大廈上榜。現時容許市民申報快速檢測陽性結果，被問到強制檢測會否「睇齊」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今（23日）於記者會表示，現時不論是強檢公告，抑或圍封強檢要求，均以核酸檢測為金標準，當局以3個月劃線，新近感染者未來3個月可獲豁免，毋須再次受檢。

至於強制檢測篩選標準，則據當局確診呈布平台數據分析，較多個案場所若本身不在圍封強檢名單，則較易上榜。



▼3月22日 梨木樹（二）邨柏樹樓圍封▼



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徐樂堅指，現時不論是強檢公告，抑或圍封強檢要求，均以核酸檢測為金標準，若受檢人士早前已確診並康復，即新近感染者，另已獲當局紀錄在案，未來3個月内則毋須再次進行檢測，包括在強檢公告發出時已確診的市民，免加大傳播風險，亦免殘餘病毒影響檢測結果；若市民快測結果剛呈陰性，則需接受核酸檢測。至於已感染3個月以上的康復者，其檢疫安排沒有豁免安排，當局將來會再檢視。

被問到當局已未能追蹤個案，重推強制檢測或安心出行意義何在，他指，雖然現時難以就每宗個案展開追蹤，但確診平台可綜合市民資料，予當局盡快推算會否有地方出現大型爆發。他續說，以往做法是據污水監測結果進行圍封強檢行動，當現時化驗能力提升，經分析後倘覓得有大廈涉及多宗個案，則可發出強制檢測公告，減低擴散風險。

至於強制檢測篩選標準方面，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，強制檢測公告以風險爲本原則，篩選高風險場所，主要是住宅大廈。當局會跟據核酸陽性及快速測試陽性呈報兩個平台的資料，包括確診者的住址、職業及工作地址，按數據選出較多個案場所，進行強檢工作。倘該大廈或處所本身已納入强檢範圍，則不會重覆再圍封。

他續指，當局會分析過去7天呈報個案資料，分析最多個案的大廈及屋苑個案，並篩選多個案但無圍封的大廈，期望可盡快找出個案。他又提到，強制檢測昨日重啓後，被納入的10座大廈，過去7天均錄得超過50宗個案。

▼3月22日 港珠澳大橋口岸離港居民等候檢測結果▼

