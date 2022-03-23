三間方艙醫院使用率達7成　四間長者暫託中心使用率24.6%

本港疫情嚴峻，港府在國家建築隊支援下於多個地方建設方艙醫院接收患者。截至今日（23日）下午2時30分，青衣、新田及粉嶺方艙醫院的使用率逾70%，而港珠澳大橋香港口岸人工島及洪水橋方艙醫院的使用率，分別為55.8%及45.6%。



另外，政府早前將彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館及啟德郵輪碼頭，改成長者暫託中心。四間中心共有856個床位，有211人入住，使用率僅得24.6%。天水圍體育館則由今起也設長者暫託中心。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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洪水橋方艙醫院入住率暫只有一半

方艙醫院入住率方面，青衣方艙醫院自啟用以來共入住4,612人，共3,505人康復，現住確診患者有1,107人，使用病房共936間，使用率達77%；

新田方艙醫院自啟用以來共入住1,975人，共1,456人康復，現住確診患者有519人，使用病房共424間，使用率達70%；

粉嶺方艙醫院自啟用以來共入住599人，共350人康復，現住確診患者有249人，使用病房共233間，使用率達73%；

港珠澳大橋香港口岸人工島方艙醫院自啟用以來共入住790人，共553人康復，現住確診患者有237人，使用病房共213間，使用率達55.8%；

洪水橋方艙醫院自啟用以來共入住671人，共343人康復，現住確診患者有328人，使用病房共246間，使用率達45.6%。

▼3月15日 新田方艙醫院已投入使用▼



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另外，長者暫託中心入住率則減少，截至今日上午9時，四間已運作的中心有856張床位，共有211人入住，入住率為24.6%。

設144張病床的彩榮路體育館，共接收了45人，入住率45%；

石硤尾公園體育館設180張病床，接收了114人，入住率有63%；

3月16日啟用的港灣道體育館設130張病床，共接收了24人，入住率18.5%；

本周一（21日）才啟用的啟德暫託中心設402張病床，現接收了8人，入住率2%。

至於天水圍體育館的長者暫託中心今日投入運作，共設130張病床。