疫情｜抗疫不能「踩着西瓜皮」　政府需提遏止疫情具體方法

特首林鄭月娥近日宣布暫緩全民強制檢測，同時公布下月起解除9個國家的禁飛令、放寛社交距離措施，被外界質疑是變相「與病毒共存」。國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，早前來港視察時向政府提出不少意見，他昨日（22日）回應傳媒提問時指，特區政府暫緩全民檢測並不意味「躺平」，目前優先重點工作仍是減少重症、減少死亡、減少感染。



林鄭月娥今日稱特區抗疫「不躺平、不搏懵」，但觀乎林鄭連日說法，她既否認香港走「與病毒共存」路線，又無法提供與內地通關時間表，究竟香港這種「兩頭唔到岸」抗疫方式，會繼續到何年何月？政府如希望反擊「躺平」質疑，需要提出實際可行方法。



以保護生命為抗疫大原則

梁萬年向政府提出多項抗疫建議，政府一一接納，並以「三減」為目標調整防疫抗疫措施。第五波疫情雖然較高位回落，但仍處於每日萬多人確診的水平，而死亡人數每日徘徊200多人，死亡人數未有大幅回落，情況令人關注。

有建制派以死亡人數高企批評政府，立法會議員何君堯今日在行政長官答問大會表示，即使染疫死亡者年齡是105歲，還是5歳小孩，也是寶貴生命，「並非計算剩餘價值」，要求林鄭交代4月會否進行全民強檢。

習近平指示確保市民生命安全 梁萬年亦指要減死亡

誠然，國家主席習近平為香港抗疫工作作出重要指示，亦強調要「確保香港市民的生命安全和身體健康」，這也體現一直強調人民至上、生命至上的大原則。梁萬年昨日在國務院聯防聯控記者會表示，香港疫情正在高位橫行，集中資源減低死亡，以最大限度保護生命，是當前最優先工作。疫情爆發接近3個月，死亡數字未有壓下，議員批評亦非無理。

特區政府決定暫緩全民檢測，可能是基於專家意見、香港實際情況等因素，不一定是「躺平」，梁萬年昨日亦解釋，全民檢測最有效時間是疫情早期或後期，需要考慮檢測後的追蹤能力、隔離空間及人力資源等多個方面，香港不做全民檢測並不意味是放鬆疫情防控和「躺平」，強調目前應集中資源達致「三減」。

▼3月23日 特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄出席抗疫記者會▼



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暫緩全民檢測而無其他方案 外界難免質疑

值得注意的是，林鄭在記者會及立法會答問會，均引述梁萬年指現時並非躺平，強調無放棄全民檢測。她透露政府已經檢視物資要求，大部份環節可以應付，過程中要具備採樣能力，亦要有足夠的隔離設施，特別點出9,000名採樣員無法立即就位，因此需要中央支援人手。

林鄭月娥在解釋暫緩全民檢測時，稱抗疫工作沒有「水晶球」，只能靠數據和科學、指標與趨勢去做決定，但同時亦會因各項因素而變化。然而，政府在轉變抗疫措施時，往往缺乏講解政策走向，令人對各項變化無所適從。立法會議員陳凱欣就批評，政府暫緩全民檢測，但又未推出其他方案，才是令人覺得政府「躺平」的原因。

見步行步非好策略

有行政會議成員指，政府受到商界很多壓力，決定放寬禁飛令，政府抗疫工作是「三人拔河」，即考慮公共衞生、經濟發展、市民接受程度，從經濟和市民角度來看，中小企、食肆等處所就快「頂唔順」，對於放寬防疫措施的決定可以理解。不過，他坦承政府沒有下一步對策，目前只是「見步行步」，解決短期問題，但對於未來路向談不上有實在的策略。

梁萬年早前接受傳媒訪問時形容，香港抗疫「不能踩着西瓜皮，滑到哪裏就哪裏」，說到底，任何政府決策都要清晰目標和方法，不為做而做，也不要見步行步。

▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼

