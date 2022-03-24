教育局製自學資源網　讓學生利用假期接觸藝術　並設比賽及活動

疫情下全港學校展開特別假期，教育局為讓學生在假期中可在自學中培養興趣，特別製作了一個學生自學資源網，內容包括音樂比賽、音樂欣賞及視覺日記等，讓學生安在家中也能接觸藝術，從而陶冶性情及抒發壓力。



「譜出聲藝」音樂比賽海報。（教育局提供）

舉辦兩個音樂比賽 學生選曲填詞演唱

教育局的自學資源網包括4項活動或比賽，當中「譜出聲藝」及「英文雋語Sayings of Wisdom」為音樂比賽，兩項比賽分別邀請著名音樂創作人伍樂城及伍卓賢特別創作的各三首旋律中，學生可揀選其中一首樂曲，再填上粵語、普通話或英語歌詞，（「英文雋語」只限英語），並配合演唱。比賽影片會上傳至在教育局Youtube頻道，讓公眾選出「最具人氣大獎」。

▼參加詳請如下或點擊內文活動名稱查閱▼



可安排音樂會時間表

教育局亦同時推出「自學賞樂」小冊子，蒐羅不同風格的音樂活動，為學生安排音樂會時間表，內容包括：日本民族音樂、粵劇、歌劇及古典音樂等。學生可根據個人興趣，選擇喜歡的音樂及藝術節目，在家靜心欣賞。

學生在「視覺日記」的十天家中小挑戰中，模仿梵高畫作。（教育局提供）

視覺日記認識藝術家

除音樂外，教育局亦製作了「視覺日記」，邀請學生參加「十天家中小挑戰」，認識如梵高及吳冠中等中、西藝術家作品之餘，可親身用畫出家中不同物件等，並可把作品傳送至教育局電郵，獲取特別紀念品。該局至今已收到500名學生創作。