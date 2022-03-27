新冠病毒影響男士性能力未有定論　睾丸癌殺手不容忽視

過去兩年多，市民活在疫情中的確不好受。隨著染疫人數超過百萬，疫情 亦有緩和的態勢。市民或許減少對染疫的擔憂；但對一眾康復者而言，更關注的是康復後會否出現「長新冠」的後遺症。

撰文：泌尿科專科醫生傅錦峯



早前曾有專家說新冠病毒可能會影響男士的生育能力，引起不少市民關注。事實上，文獻資料確有個別病毒會影響男士生育能力，例如腮腺炎病毒會侵襲男士的睪丸，繼而影響生育能力。至於新冠病毒，專家仍然需要更多時間深入研究，現階段不需要太擔心。巿民可以做的就是盡快接種疫苗，盡量減低病毒對身體的影響。

即使新冠病毒後遺症仍未確立，會建議男士不要忽視睪丸健康，尤其關係到男士的生育能力，不可掉以輕心。男士尤其應該關注睾丸癌的風險，這個癌症主要針對年輕人。資料顯示，一般患上睾丸癌的人士年齡介乎二十至四十歲，是年輕人的殺手。 以香港為例，每年平均約八十宗。外國數據顯示，每十萬人約有兩宗。

傅錦峯醫生建議年輕男士多自我檢查睾丸有沒有硬塊。

長期處於高温環境為羅患睪丸癌的風險因素，應避免長期穿著緊身褲；又或讓過熱的水長時間接觸到睾丸。此外，年輕人處於生育期，精子細胞特別活躍，更容易出現細胞突變，為高危群組。

睾丸癌的病徵一般不會太明顯，但男士可以定期自行用手觸摸睾丸有沒有硬塊，如果有懷疑，就應找醫生詳細檢查。疾病是愈早發現治癒機會愈大，若能夠及早治療，治癒機會可達到九成。治療方法包括化療、電療及外科切除。

或會有人問，切去睾丸不就是絶育一樣？除非雙邊切除，否則仍有一邊可制造精子。但相對來說，曾患上單邊睪丸癌患者，另一邊再患上睪丸癌的機會較高。醫生可能會按個别病人情況，建議病人可先行貯起一些精子，留待有需要時使用。

（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（香港大學醫學院提供）

新冠病毒會否真的影響男士生育能力，此刻未有定論，但男士絕不能忽視睾丸癌的風險。

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