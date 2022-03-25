港鐵將加密班次　東鐵周一起4.5分鐘一班　港島觀塘等線周五恢復

第五波疫情過去兩個月在本港肆虐，各行各業均受到影響，其中港鐵亦曾因有約兩成前線員工未能上班而需縮減服務。隨著營運人手流失情況改善，港鐵今（25日）宣布，下星期起會逐步加強8條鐵路及輕鐵繁忙時段的服務，其中東鐵線率先於下周一起，早晚繁忙時段將加密至每4分半鐘一班車；其餘多條路線則會於下周五起加密班次，其中港島、荃灣及觀塘線等，4月1日起會加密至每2.8分鐘一班，屯馬線亦會加至為3.6至4.7分鐘一班。此外，明起至4月下旬，部份東鐵列車會開至羅湖站，以方便市民掃墓。



（港鐵圖片）

明起部份東鐵列車會駛至羅湖

下周一 (28日) 起，港鐵將加密東鐵線在平日早上及傍晚繁忙時段的列車班次，由現時6至7分鐘一班，加密至4.5分鐘一班車，而3月26日至4月24日期間，部份東鐵列車會開至暫時關閉的羅湖站，方便市民前往沙嶺掃墓。

荃灣觀塘港島3線縮至2.8分鐘一班

下周五 (4月1日) 起，將軍澳線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、屯馬線、東涌線，共7條線以及輕鐵平日繁忙時段的服務亦會有所加強。荃灣線、觀塘線及港島線等候時間將會縮短至最快2.8分鐘一班車，屯馬線亦回復至3.6至4.7分鐘一班。

乘客可在 MTR Mobile 得到列車服務最新資訊及使用「Next Train」功能查閲鐵路線及輕鐵的到站時間。港鐵表示，會繼續密切留意各鐵路線的運作情況及乘客出行需要，因應實際情況適時調整列車服務。