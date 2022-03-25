疫情｜單日確診降至10405宗　衞生防護中心指情況仍嚴峻

第五波疫情雖有回落，本港今日（25日）單日新增10,405宗確診個案，繼日前徘徊1.3萬至1.5萬的宗數再一步回落，但衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，現時疫情仍然維持較嚴峻水平，難以預測未來走勢，呼籲市民必遵守各項社交措施。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日合共確診10,405宗確診個案，當中核酸陽性個案佔4,578宗，另有5,827宗是快測陽性個案，當中只得4宗是輸入性個案。他又透露，本港再多一間安老院舍出現個案，涉及6名院友。

歐稱，累計第五波疫情已有109.89萬宗個案，其中核酸檢測陽性佔70.28萬宗，快速測試陽性則有39.61萬宗。

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未來走勢仍難預測

對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今日指出，若疫情逐漸回落，估計直至6、7月時市民在室外無須再戴口罩。歐回應指，本港疫情仍然較嚴峻，未來難預測走勢，故呼籲市民必須要遵守社交距離措施，當在戶外或接觸他人時，都應配戴口罩以防傳播。

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單日增192人病逝

在死亡數字方面，歐家榮稱第五波疫情已錄得6,749宗死亡個案，較昨日多192宗，死亡率現時為0.61%。死亡個案年齡介乎11個月至112歲，中位數維持在86歲。

歐說，兒科死亡個案仍然維持有7宗；18至59歲成年人則有264宗，佔所有死亡個案3.9%；餘下的6,469宗死亡個案，全部涉及60歲或以上的長者，佔整體死亡個案95.9%，當中有4,787宗涉及80歲或以上長者，佔70.9%。

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87%死亡個案無打針或只打一針

歐續指，分析疫苗接種情況後，發現有87%的死亡個案未曾打針或只打一劑，80歲或以上的死亡個案中，高達9成人無接種疫苗或只打一針。

在所有個案當中，倘無打針或只打一針，死亡率是1.79%；接種了兩劑或以上，死亡率則是0.11%，有16倍差別。另外，80歲或以上長者當中，如無打針或只打一針，死亡率是11.6%，打了兩針或以上則是3.36%，有約3.5倍差別。

整體個案數字已較之前回落

雖然近日醫療設施及人手已有所增加，但死亡人數仍然高企，歐家榮解釋，就如昨日死亡的192名病人，均非這兩天時間內感染，他們可能已染病一兩星期，最後病情轉為嚴重，所以現時見死亡人數仍在高水平，但其實整體個案數字比之前回落。