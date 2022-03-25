確診大廈｜港島續成重災區　東區520大廈上榜　太古城佔29座

本港新冠肺炎確診數字每日維持在逾萬宗，衞生防護中心公布昨日（24日）確診大廈名單，過去14日共有6,083幢大廈出現確診者，較前日再多80多幢。港島東區繼續為「重災區」，共520幢大廈上榜，其次為中西區及油尖旺區，分別有468幢及453幢大廈有人確診。沙田及元朗區亦有逾400幢大廈上榜。



確診大廈有不少為中產屋苑甚至豪宅，其中太古城上榜座數由前日合共20座增至昨日29座，中西區山頂道66號、紅磡臨海豪宅海逸豪園、大角咀君滙港等亦榜上有名。



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最新確診名單的6,083幢大廈中，有520幢位於港島東區，為全港18區之冠。東區除太古城座數增至29座，顯示該處有大爆發外，小西灣富欣花園、富怡花園及富景花園三個相鄰的屋苑，合共有20幢大廈上榜；筲箕灣東濤苑確診大廈座數亦由1座增至3座。

山頂道獨立屋上榜

僅次港島東區的地區為中西區及油尖旺區，其中中西區有468幢大廈上榜，當中不乏豪宅或地段優越的住宅，包括山頂道66號獨立屋、泓都1至3座、雍景臺1至3座及Imperial Kennedy等。油尖旺區亦有453幢大廈上榜，例如大角咀君滙港、尖沙咀香港基督教青年會等。

▼3月24日確診大廈全名單▼



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36幢紀律部隊或公務員宿舍上榜

另外，昨日仍有36幢紀律部隊或公務員宿舍上榜，包括上水警察宿舍1至3座、順利紀律部隊宿舍1至7座、田灣懲教署職員宿舍及消防處永定道消防已婚宿舍2座等。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼

