林鄭：長者死亡率雖高但部份與新冠無關　望家人讓長者接種疫苗

特首林鄭月娥今日（25日）在記者會上提到長者的死亡率雖高，但當中有部份與新冠病毒並無關聯，將從四方面集中減低死亡率；又提到香港不幸錯過黃金時間讓長者接種疫苗去預防死亡，呼籲長者家人可以讓長者接種疫苗。



林鄭月娥在行政長官記者會上提到，長者死亡率雖高，但部份與新冠病毒並無關連。她引述政府專家顧問許樹昌指，一大部分與確診死亡無關，內地專家亦指出每日死亡個案要「講清楚」，例如臨床情況等，不能在數字上舞高弄低，但需做好分析工作及向社會交代死亡個案的情況。

林鄭引述專家意見，指要由4個方面集中減低死亡率，包括集中患者、集中資源及集中治療等，提到醫管局作出大幅度調動，例如伊利莎伯醫院轉為定點救治醫院，讓超過1萬長者獲得集中治療；例外亦有「3重」，處理重點人群、處所及機構，當中包括安老院及家居長者優先，所以增設暫托中心，又加強支援如關愛配額，甚至做到「名額等長者」，再加上口服藥令本港減低死亡率，希望透過大量工作可盡快看到死亡個案下跌。

她又提到，香港不幸錯過黃金時間讓長者接種疫苗去預防死亡，指現時死亡率中9成為長者，過半居於安老院舍，認為其中一個死亡率高的原因是長者疫苗接種低，全球數據都證明疫苗有效可預防死亡，又對近日有媒體報導有開科興疫苗的錯誤訊息感到憤怒，並希望長者家人可以讓長者接種疫苗。

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