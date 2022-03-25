啟晴邨、藍田邨等13屋邨及多幢大廈污水陽性　13.5萬居民自行檢測

港府今日（25日）公布葵青區、九龍城區、觀塘區及南區多個範圍，污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，懷疑有隱性患者存在。涉事四區受影響範圍包括至少13個公共屋邨或居屋屋苑，包括葵青區的荔欣苑、華荔邨；九龍城區的德朗邨、啟晴邨及愛民邨；觀塘區的藍田邨及啟田邨，以及南區的利東邨。另外四區亦有多幢住宅大廈上榜。

當區的民政事務處將會由明日（26日）起，陸續向受影響範圍約13.5萬名居民、清潔工和管理員，派發快速測試套裝，供自行檢測。



污水陽性須自行檢測受影響地區及範圍：



．葵青區 — 荔欣苑、華荔邨、華豐園、荔灣花園、樂園，青山公路葵涌段、和宜合道及大隴街附近一帶住宅

．九龍城區 — 德朗邨、啟晴邨、啟朗苑、愛民邨及俊民苑

．觀塘區 — 藍田邨、啟田邨、康逸苑、康田苑、安田邨、啟田大廈、曉光閣、曉明閣、曉華大廈、富華閣

．南區 — 利東邨

青山公路葵涌段、和宜合道及大隴街附近一帶住宅居民將獲發快測包。（政府新聞處圖片）

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp



政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，並在讀取結果後立即拍照以作紀錄。測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，亦要妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼3月24日 鴨脷洲邨利澤樓圍封檢測▼

