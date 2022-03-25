康復新冠病人可享資助中醫診所10次免費治療　自檢陽性需出示證明

自去年4月開始，本港以三方夥伴協作模式協作的十八區中醫診所，在地區層面為市民提供政府資助中醫門診服務以及為康復病人進行的中醫門診照顧服務，中醫診所會於病人出院後的首六個月，為他們提供最多十次免費中醫內科門診服務。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（25日）在疫情記者會中表示，即使病人沒有入院，但能夠出示證明文件都可以獲得十次免費復康治療，包括快速抗原檢測陽性病人，出示證明即可受惠。



▼18區中醫診所暨教研中心名單及地址▼



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不接受只出示快速抗原檢測陽性照片

現時由醫管局、非政府機構及本地大學，以三方夥伴協作模式協作的中醫診所暨教研中心，於全港18區每區各有一間，在地區層面為市民提供政府資助中醫門診服務，包括為康復病人進行的中醫門診照顧服務，中醫診所會於病人出院後的首六個月，為他們提供最多10次免費中醫內科門診服務。自去年4月起18區中醫診所已為逾5,500人服務，約15,000人次，但因不少病人無需入院而無法出示紀錄。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指最近更新計劃安排，若病人能出示相關證明文件，如確診證明、隔離令、確診訊息等，即使沒有入院，仍可獲得10次免費復康治療；若只有快速抗原檢測陽性照片，而沒有任何身份證明，就未能確認身份，因此提供服務較困難。他指由於修改計劃較急促，過渡時間的資訊較多，希望大眾能理解，亦會加強同事了解做法，以讓病人了解更清楚。

▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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李立業表示，在新冠口服藥方面，現時醫管局希望有更多病人得益，因此在不同途徑都會派發新冠藥物，包括醫院、指定診所、北大嶼山感染控制中心，亞博及社區隔離設施都有處方藥物，並已給私家醫院一定份量的新冠藥物。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼

