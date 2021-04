亞博社區治療軍師李立業邊做邊學　如何解決女病人館跳掣問題？

本港疫情經歷四波起伏,亞博於第三及第四波疫情化身社區治療設施,共接收約4,000名病人。負責出謀獻策,以至親力打點的「軍師」、皇仁書院校友李立業形容,社區治療是個「thinking out of the box」(跳出框架)的嶄新概念,他必須聆聽意見、與前線後勤員工一起邊做邊學,改進不完善的地方。譬如團隊設法解決病人物資問題,又總是女病人館電掣常「跳線」,探究發現女病人多帶強力風筒入館使用所致,團隊於是設立「吹頭區」,避免再發生類似情況。

李立業決定參與抗疫前,曾因龐大壓力而忐忑不安:「係咪應該講我唔係好想做?但無人份工講明要做呢樣額外工作,點都要有人做。」他花了一天反覆思量,便毅然踏前一步,接受挑戰。他寄語醫護,在危機下發掘自己的能力和責任,「人嘅恐懼永遠喺事件未發生時出現」,其後會逐漸消失。