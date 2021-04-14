亞博社區治療軍師李立業邊做邊學　如何解決女病人館跳掣問題？

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

本港疫情經歷四波起伏，亞博於第三及第四波疫情化身社區治療設施，共接收約4,000名病人。負責出謀獻策，以至親力打點的「軍師」、皇仁書院校友李立業形容，社區治療是個「thinking out of the box」（跳出框架）的嶄新概念，他必須聆聽意見、與前線後勤員工一起邊做邊學，改進不完善的地方。譬如團隊設法解決病人物資問題，又總是女病人館電掣常「跳線」，探究發現女病人多帶強力風筒入館使用所致，團隊於是設立「吹頭區」，避免再發生類似情況。 李立業決定參與抗疫前，曾因龐大壓力而忐忑不安：「係咪應該講我唔係好想做？但無人份工講明要做呢樣額外工作，點都要有人做。」他花了一天反覆思量，便毅然踏前一步，接受挑戰。他寄語醫護，在危機下發掘自己的能力和責任，「人嘅恐懼永遠喺事件未發生時出現」，其後會逐漸消失。

皇仁中六讀醫班 澳洲升學在急症科實習

曾就讀皇仁書院的李立業，自言是傳統的「男校仔」，讀書時期開始醉心科學，中五會考後進入專攻醫科的M班（Medical，即醫科班）。當時令他最雀躍的，是與同學結件做老鼠解剖實驗。他在中六之後轉到澳洲升學，在急症科實習，發現自己的鎮定性格對工作有優勢。「當時喺澳洲鄉郊醫院，只得我一個醫生駐院，處理交通意外，要檢查氣道、呼吸、輸血等。其他人只等醫生畀指令，我發覺我都叫能夠處理。」

他於1998年回港，便開始服務醫管局，在大埔那打素醫院任職急症科駐院醫生，後來獲晉升為副顧問醫生。至2016年，他轉到天水圍醫院擔任急症科顧問醫生，再於2018年起兼任該院的副行政總監。

兼任臨床同行政係好大的優勢，俗稱就係唔離地，比較知道前線同事需要啲咩。 李立業醫生

他舉例稱，天水圍醫院急症室開幕時，提供朝九晚五服務。但每日早上八時許開始已有人排隊，至晚上七時方完成「清人龍」。李立業不想同事加班，便由一更制改為兩更制，希望同事上班時快樂。

疫情回穩居安思危 構思「社區隔離設施」

李立業的抗疫工作始於機場臨時檢測中心。他仍然印象深刻，在去年3月18日晚上約9時，他接到醫管局總部來電，邀請他於晚上10時到機場視察場地。當局冀在1至2天內開設臨時檢測設施，以應付第二波疫情的回港留學生。李立業聞訊後忐忑了一整天，「我係咪應該講我唔係好想做？」但他想到總要有人負起這擔子，翌日便毅然決定接受挑戰。

4月開始疫情回穩，他和團隊眼見新加坡勞工宿舍爆疫，開始居安思危，構想設立「社區隔離設施」，提供院後服務，讓病人接近康復時在該處接受隔離；以及「社區治療設施」，提供院前服務，直接接收確診者。

鯉魚門公園度假村社區隔離設施。 （醫管局提供）

第三波一度百人待入院 新思維在源頭接收病人

醫管局籌備了一個月，於7月24日啟用鯉魚門社區隔離設施。第三波疫情一度有200至300名病人滯留在社區，而當時的社區隔離設施只能同時容納200名病人，不消數天的病人數目已過百。加上正值暑天非常酷熱，醫護人員著上全套保護衣，穿梭於一幢幢獨立屋之間，間中有人熱得脫水、暈眩，使李立業感到難受。他和團隊明暸，滯後入院的問題，未能單靠院後服務解決，便決定直接在源頭接收病人。

籌備時間僅得兩周，醫管局於8月1日啟用亞博社區治療設施。李立業憶及曾遇上數之不盡的難處，包括硬件物資、員工支援、交通及膳食安排等。

依家回望都覺得團隊喺一至兩星期內處理晒，都幾驚人。 李立業醫生

社區治療是個嶄新概念，他選擇聆聽意見，和前線後勤員工一起邊做邊學，改進不完善的地方。譬如當局最初未準確掌握人手，只顧著醫護人員，沒考慮需要支援和文職人員，導致護士要兼顧不熟悉的文書工作，必須增撥文職人手。

▼亞博社區治療設▼

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不少女病人帶強力風筒入館 致電掣常「跳線」

照顧病人方面，他發現接收女病人的展館經常出現電掣「跳線」，但男病人展館卻未曾發生。後來團隊得知有很多女病人帶了強力風筒到亞博，同時使用導致跳線。有見及此，團隊設立了「吹頭區」，避免再發生類似情況。最初病人沒帶足夠個人物品，護士站漸漸變得一應俱全，可提供充電工具、眼罩、拖鞋和衞生用品等。另外，針對少數族裔患者，他和團隊設計了特別飯餐，符合其宗教信仰要求。

李立業憶述，曾有一對夫婦同染疫，丈夫情況惡化入院，妻子很憂愁，想到醫院陪伴他。雖然她到醫院也未必能看見丈夫，但感覺較接近，團隊遂協助安排。他強調「盡量幫忙」是服務的大方向，「我哋有好多理由唔去幫，但同事問到，我就叫佢哋去做，唔想啲病人咁陰公。」

李立業被調到醫管局總部，擔任綜合護理計劃總行政經理。訪問當日，他重回中學時就讀的皇仁書院。（廖雁雄攝）

鯉魚門社區隔離設施共服務約230名病人；而亞博社區治療設施先後服務約4,000名病人，分別在第三波接收了約800名病人，在第四波疫情接收了逾3,000名病人。李立業認為，不少人在面對危機時，會基於自然反應退後，那就會遺下問題無人處理。他寄語醫護、朋友和皇仁師弟，在危機下發掘自己的能力和責任。

人嘅恐懼永遠喺事件未發生時出現，進行緊就會無咗。 李立業醫生

現時亞博社區治療設施轉為備用狀態，李立業亦有新的機遇，周一（12日）起調到醫管局總部，擔任綜合護理計劃總行政經理，主要負責跨專科聯網服務的工作，譬如中風、24小時通波仔、癌症護理等。