封區｜大埔廣福邨一日封半條邨似葵涌邨　居民回家前先買方包晚飯

新冠病毒第五波疫情開始緩和，不過仍有大廈污水樣本顯示病毒量高，藏有不少隱形患者。政府今日（25日）一口氣圍封廣福邨四幢，佔全屋苑半數大廈，同邨圍封規模與今年初葵涌邨逸葵樓爆疫時相似。不過經歷過去兩個月的第五波疫情高峰，廣福邨居民都未有恐慌，居於被圍封的廣崇樓居民更先買好晚飯及方包，再向現場職員查詢解封時間，到附近買好食物等物資。



另有居在同邨其他沒有圍封座數的居民，亦已有心理準備明天可能圍封，指家中已有所準備，物資充足，「唔使驚啦，都咁耐，冇咩感覺」。



▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼



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衞生署歐家榮無答明是否圍封其他四幢

大埔廣福邨共有八幢，今日圍封了廣崇樓、廣智樓、廣惠樓及廣禮樓共四幢，佔全邨一半，當局指大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在下午記者會表示，大埔廣福邨做圍封強檢因當區污水檢測對病毒呈陽性，並且病毒量十分高，他未有回應明日是否圍封其他四幢。

李女士居於今日被圍封的廣崇樓，回家前特意了解圍封至何時，再購買足夠物資。（鍾妍攝）

圍封大廈居民：都要接受啦

居於廣崇樓的李女士，下午得悉居住的大廈被圍封強檢，回家前先買飯，並向圍封行動職員問清楚何時解封，「諗住如果幾日就買多啲，係一日就唔使買咁多。」不過因為得悉要明天下午才解封，從事飲食業的她，明天工作料因而影響，已立即聯絡公司，仍要等候回覆如何安排假期及薪金。對於圍封行動，李女士都指不會再擔心，「而家到處都有，都要接受啦。」

居非圍封大廈居民不搶購物資：搶咩啫

廣福邨內的超級市場物資供應亦相當充足，廁紙、米、油、雞蛋、蔬菜及凍肉都相當齊全。周女士居住的廣祐樓雖今日未有圍封，不過她亦有聽街坊指，明天有機會輪到其大廈，「唔緊要啦，大家都係一個安全，有個保障。」她表示不會搶購物資，「搶咩啫，香港地，呢頭搶過頭又返貨，你同人買晒剩低啲過期嘢。」問到會否擔心廣福邨變成「葵涌邨翻版」，「唔使驚啦，都咁耐，冇咩感覺」，家中有兩包米買了未吃，沒有甚麼要擔心。

吳女士居住的座數亦沒有列入圍封行動中，她表示，因任職清潔每隔兩日就要檢測一次，即使大廈圍封亦不怕驗出陽性，而家中食物夠吃十多天，不打算再儲糧，「食晒先買，唔驚呢啲嘢。」她說公司亦已有相對政策，圍封亦不擔心。