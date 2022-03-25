衞生署揭有假陽人士虛報快速檢測日期　設電郵供逾期未報患者補報

新冠病毒第五波疫情患者眾多，不少人是憑快速抗原測試劑自行檢測呈陽性，申報個案後被衞生署抽查作核酸覆檢後，結果呈陰性，仍被送去竹篙灣檢疫中心再覆核。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（25日）在疫情記者會上解釋，有個案在抽查後結果呈陰性屬預期之內，這可基於各種原因，例如市民採樣方法不恰當，或與選用的快測劑牌子有關。



歐亦指，有人「曾誤報」實際採樣日期等，均有可能影響結果。他呼籲市民呈報時勿虛報採樣日子，若市民因各種原因未能呈報結果，衞生署已設立電郵，讓有需要人士可補交資料，署方會有同事跟進。



快速抗原測試陽性逾期補報電郵：ratp＠dh.gov.hk

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少於2%人士呈報後翌日結果已轉陰

快速測試平台啟用後，政府會在呈報個案中抽樣覆檢，並會在申報後翌日為被抽中的人士進行核酸檢測。歐家榮稱，有少於2%人士在呈報快測結果後，第二日的核酸檢測已轉陰性，他們會對這些個案加以調查，並安排相關人士入隔離設施，再進行第二次核酸檢測。有極小部份個案，經過兩次政府核酸檢測後結果依然呈為陰性，歐稱這些都屬預期之內，原因或基於各種因素造成，例如市民採樣時方法不恰當、選用快測劑牌子、或「曾誤報」實際採樣日子等。

呼籲市民勿報上虛假採樣日期

歐解釋，有個案採樣日期比較早，但為了呈報個案，自行延後採樣日期，申報了錯誤的日子，導致有個案其實一早已康復，因此其核酸檢測已轉為陰性，已不是即時的陽性個案。歐稱，這些情況都是預期之內。但他呼籲市民千萬不要提供錯誤資料或虛假採樣日期，或自己揀選申報的日子。

若有人當初基於各種問題沒有即日呈報，事後想補回個案或補交資料，可透過電郵：ratp＠dh.gov.hk，會有同事跟進其延誤原因，如原因許可，將安排補做。

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絕大部份屬真陽性

歐家榮解釋，一般確診個案都會以核酸檢測為標準，因其敏感度及準確度非常高，但現時一般快速測試都能可靠地判斷患者。若情況有異，政府會調查是否有人虛報，或是否與市民使用檢測牌子有關，又或其採樣手法有錯等。歐指各種原因都有出現過，由於疫情現時嚴峻，一般快測結果都能可靠並診斷出患者，絕大部份亦屬真陽性，但亦不排除有假陽性情況出現。

衞生防護中心直至前日(23日)，已為11,992名市民進行核酸覆核測試，當中170名人因覆核結果呈陰性，被送往竹篙灣社區隔離設施再進行觀察及測試。中心至今發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，並已交由警方跟進，以考慮採取適當執法行動，今暫未有新進展。

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