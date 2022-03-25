商標註冊爭議｜見字飲水協會FB、IG專頁消失　TVB子公司搶註CCTVB

近年港人慣用的潮語「見字飲水」，早前被「見字飲水協會」創辦人藍賢康擔任董事和股東的公司，註冊成為商標。事件曝光後引起社會討論，不少人到其專頁留言批評，今日該協會Facebook及Instagram帳戶已無法搜尋。藍賢康回覆《香港01》查詢時估計，專頁被舉報，但強調不會考慮取消商標註冊。

另外，常嘲諷TVB（無綫電視）的用語「CCTVB」、「sayno4tvb」，被TVB附屬的英屬處女島（BVI）子公司，申請註冊為商標，目前處於審查階段。



TVB附屬公司「ZENNORA GROUP LIMITED」，申請註冊「CCTVB」、「sayno4tvb」商標。（知識產權署）

TVB（無綫電視）近年常被批評節目內容似央視（CCTV），因此被嘲諷是「CCTVB」。但根據知識產權署資料，原來「CCTVB」、「sayno4tvb」被申請註冊商標， 並已獲發出首份審查報告，其申請人均為「ZENNORA GROUP LIMITED」。

兩個申請涵蓋的貨品和服務類別，均分別達7種，包括有研究、視聽、印刷品、照片、廣告、商業經營、組織和管理、教育、娛樂、法律服務等。

TVB近年常被批評。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

翻查資料，TVB的年報曾顯示，「Zennora Group Limited」是TVB的主要附屬公司，TVB佔有100%權益，而該公司在英屬處女群島註冊。

Facebook專頁「思思 TVB 的二三事」的Instagram帳戶正為「sayno4tvb」。該專頁發文指，「Sayno4tvb（Say No for TVB）」的名字文法有誤，亦是成員創立專頁時的失誤，但後來已成為他們的象徵。帖文又指，估計TVB註冊商標是希望趕絕他們，屆時可向Facebook及其他公司提出舉報。

「見字飲水」被註冊成兩個類別商標，另外兩個類別亦已提交申請。（知識產權署）

「見字飲水協會」Fb、Ig消失

對於「見字飲水協會」Facebook及Instagram已無法搜尋，藍賢康表示，今日起床時已發現相關情況，Facebook及Instagram並無解釋原因，「可能畀人report（舉報）掛。」他說，該專頁並非被取消，至今仍存在，只是無法再公開發佈內容。

藍賢康又指，事件對他影響不大，又稱自己不太介意。他解釋，專頁已運作了快2年，最近貼文數目已不多，「已經出到諗唔到有咩出。」

無考慮取消商標註冊 強調民用不受影響

註冊商標一事引起爭議，被問及個人看法時，藍賢康認為今次事件可提供機會予港人認識商標法、版權等，「過往廣告業習慣咩紅就用咩，唔會做research（研究）。」對於會否考慮取消商標註冊，藍稱不會，又強調註冊商標對民用、市民日常使用影響不大，「只係公司拎嚟牟利先會受影響。」