「見字飲水」被註冊成商標　擁有者曾索償五位數　廣告界斥勒索

「見字飲水」——一句港人常說的問候語，原來已被「見字飲水協會」創辦人藍賢康擔任董事和股東的公司，註冊成為商標。事件曝光後更引發罵戰，廣告界人士形容事件有如「商業勒索」。曾任長者安居協會執委的方保僑舉例，「平安鐘」被挑戰撤銷商標，長者安居協會敗訴，若有人認為「見字飲水」註冊不妥，可向知識產權署提出。

藍賢康回應《香港01》稱，「見字飲水」四字原是朋友間流傳的潮語，他創立「見字飲水協會」facebook專頁後「發揚光大」，經商標註冊公司提醒後註冊。目前已成功索償五位數字金額，他又自稱是「受害者」。



「見字飲水」2020年度Google香港搜尋第三

「見字飲水」是香港近年新興的問候流行潮語，再2020年度Google香港搜尋榜中排行第三。不過，原來該詞早於2020年已被註冊成商標。

根據知識產權署紀錄，目前「見字飲水」已註冊兩個商標類別，另外兩個已申請。這些註冊全由「Valkyrie Agency Limited」公司申請，而Facebook專頁「見字飲水協會」，已於簡介加上商標註冊符號「®」。

已經成功註冊的類別，為果汁、礦泉水、汽水等飲品（32），廣告服務、辦公事務、商業經營及管理（35）；另外兩個正申請的類別，為家用或廚房用器具和容器等（21），遊戲器具和玩具等（28）。

這些商標的提交人為「以信知識產權有限公司」（TMCR Intellectual Property Limited）。

「見字飲水」被註冊成兩個類別商標，另外兩個類別亦已提交申請。（知識產權署）

警方曾使用宣傳禁毒 網民稱要註冊「動態清零」

事件曝光後，引起網民關注和熱議，有人認為一句潮語，不能註冊成商標，有人稱要註冊「動態清零」、「壞過凱婷」，或是歌星黎明的金句「空肚食早餐」，甚至稱要將字典中的詞語註冊。

警方在去年6月的禁毒宣傳中，亦有使用「見字飲水」一詞；天文台亦曾使用該詞宣傳天氣知識。

廣告業界直斥潮語註冊為商業勒索

有不願具名的廣告業界人士對《香港01》表示，已有同行因使用「見字飲水」做廣告而收到律師信，引來業內熱烈討論。他指，從來沒想到「見字飲水」亦有機會侵犯版權，認為以潮語註冊商標令人防不勝防，直斥為商業勒索，有如內地惡意登記商標的情況。「大家都覺得好愕然，任何正常人都覺得愕然！」

業界人士亦指，商業機構一般怕事，相信對方只為了求財，為了避免打官司而選擇賠償了事。「客戶覺得為何廣告公司不查清楚，一定會鬧，所以大家都係大事化小。」他亦解釋，現時社交網絡講求速度，廣告公司要與時間競賽，未必有足夠時間檢查，相信不少公司早已中招，但他承認法律理據在擁有商標的一方。

長者安居協會註冊「平安鐘」商標敗訴，之後註冊「一線通平安鐘」商標。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

「平安鐘」商標曾被撤銷 方保僑稱可挑戰註冊

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，曾任長者安居協會執行委員會成員。他指，該會自1996年創辦及提供「平安鐘」服務，卻被提供同類服務的公司，挑戰撤銷「平安鐘」的商標註冊，最終知識產權署於2017年7月裁定長者安居協會敗訴，而長者安居協會亦註冊「一線通平安鐘」商標。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑，曾任長者安居協會執行委員會成員。（資料圖片 / 夏家朗攝）

方指「平安鐘」一詞使用時間更長，該服務亦有代表性，恐商標遭撤銷後，或有不法之徒藉此行騙，但當時仍然被判落敗。他認為，若有人提出撤銷「見字飲水」的註冊，亦有獲得勝訴的機會，建議可徵詢法律界的意見。

「見字飲水協會」創辦人、Valkyrie Agency Limited董事藍賢康（右二）。圖為2018年他以R.Evolvers總裁的身份，出席活動。（政府資訊科技辦公室圖片）

商標擁有公司曾捲入拍攝爭議

擁有「見字飲水」商標的Valkyrie Agency Limited，其facebook專頁介紹，有做動漫活動、模特兒經理人等，過往曾捲入過模特兒的拍攝爭議。

Valkyrie Agency董事兼大股東藍賢康（NAM Yein Hon Terence），為「見字飲水協會」創辦人。「見字飲水協會」Facebook專頁，亦有大量二次創作或版權不明的相片和改圖。

林日曦填詞的歌曲《見字飲水》。（林日曦youtube）

註冊人承認最早流傳於朋友之間

《香港01》就商標註冊事件向藍賢康查詢，他回應稱，Faccebook專頁於2020年4月創立，後來「見字飲水」逐漸受到關注，讚好數持續上升，填詞人林日曦亦在徵詢後改用為歌名，因此獲商標註冊公司提醒，應保障及爭取利益，並雙方研究後認為「見字飲水」具有原創性。

他憶述往事指，過去由於長期工作忽略飲水，「腎石生完一次一次」，故朋友經常提醒他飲水，其後逐漸演化成「見字飲水」，流傳於朋友的社交媒體之間，並最終成立「見字飲水協會」。

「見字飲水協會」facebook專頁，列明「見字飲水」為註冊商標。

成功索償五六次 自稱「苦主」

問到如何證明為最早的原創人，他坦言為社交平台Instagram並無API功能，無法查找最早的hashtag（主題標籤）。他聲稱2020年前網上搜尋「見字飲水」，並無人使用，「喺呢四隻字出現之前，你提人飲水係唔會用到呢四隻字。」

藍賢康亦透露註冊商標至今，已向相關機構成功索償五六次，金額約為五位數，但亦曾與機構和解並不收費。

對於爭議，他斥責「以我的角度，收了客戶錢做宣傳，我先係肇事苦主，因為我係俾人盜用咗產品。」藍賢康亦稱，廣告界人士應查詢商標註冊資料。

除了Valkyrie Agency Limited，藍賢康還擔任另外三間本港公司的董事，生意包括電競、漫畫同人活動、人工智能駕駛分析等。

周小龍未獲台灣原創設計師授權，申請註冊「香港加油」，目前商標註冊狀態為「已審查 - 已發出首份審查報告」。（知識產權署）

商標註冊常常引起爭議。《香港01》去年12月揭發服裝店Chickeeduck老闆周小龍，透過旗下的公司，向知識產權署提交「香港加油」的服飾類商標註冊，並聲稱獲得「香港加油」字體的台灣博方創作團隊授權。但博方創作團隊對《香港01》記者澄清，表示從未委託或授權任何單位將作品註冊，但樂意讓熱愛香港的人使用作品。周小龍當時解釋，有透過社交媒體通知對方，但被「已讀不回」。

根據知識產權署的最新資料，「香港加油」的商標註冊狀態為「已審查 - 已發出首份審查報告」。