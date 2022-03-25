疫情｜增192人死亡　將分析死者臨床資料　判斷是否與新冠相關

疫情持續，衞生防護中心今日（25日）公布，再增192宗死亡個案，第五波累計共有6,749宗死亡個案，病死率微升至0.61%，當中包括4名在公院醫院離世的較年輕病人，全部均有長期病患，包括21歲無打針男子，他本身是小欖醫院長期病人，曾有腦積水紀錄，他月初染疫後轉送到屯門醫院留醫，惟病情持續惡化，延至昨日凌晨病逝。

對於特首林鄭月娥表示，雖然死亡率高企，惟大部分與新冠病毒無關，將會重新分析個案，衞生防護中心表示，將會向醫院管理局搜集更多臨床資料，並根據外國經驗和世界衞生組織的建議，分析多少死於新冠病毒，或與病毒有關。



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死亡中位歲數維持在86歲

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波疫情累計共錄得6,749宗死亡個案，較昨日增加142宗，病死率為0.61%，年齡介乎11個月至112歲，中位歲數維持在86歲，當中兒科病人維持在7宗，18至59歲成年人佔264宗，佔所有死亡個案的3.9%，餘下的6,496宗死亡個案，全部涉及60歲或以上長者，佔整體死亡個案95.9%，當中4,787宗涉及80歲或以上長者，佔70.9%。

最新數據顯示，87%死亡個案無打針或只打一針，80歲或以上的死亡個案中，高達90%死者並無接種疫苗，或只打了一劑。無打針或只打一針的病死率為1.79%，已打兩針或以上的病死率則為0.11%，相差16倍。而80歲或以上長者，只打一針或無打針的病死率為11.6%，較打兩針或以上的3.36%病死率，有3.5%差別。

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在醫管局死亡個案方面，昨日再有162名染疫病人離世，分別是85名男士和77名女士，年齡介乎21至106歲，當中86人來自院舍，156位是65歲以上長者。新增的死亡個案中，97人無打針，45人只打了一針，19人打了兩針，打齊3針只有1人。

他特別提到4名較年輕死亡個案：

1. 21歲有長期病患的男子，無打針紀錄。他本身要卧床，為小欖醫院長期病人，曾有腦積水紀錄。他3月2日檢測陽性，被轉往屯門醫院留醫，及後很快便出現氣促，需要聞氧氣，惟其病情持續惡化，至昨日凌晨2時病逝；

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2. 50歲女子，已接種兩劑疫苗，她本身有長期病患，曾接受器官移植，有血液和其他器官癌症病歷，上周四快速測試呈陽性後，兩日後（19日）往瑪嘉烈醫院急症室求醫，當時有發燒、咳和氣促，入院血液含氧量情況惡化，需要聞高濃度氧氣，醫院亦有處方抗生素、類固醇和瑞德西韋，但情況仍持續惡化，至昨日凌晨一時半左右離世；

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3. 55歲男子，無任何疫苗記錄，他同樣患有長期病患，本身是院舍的院友，亦在葵涌醫院住院，本身有腦癇和中風紀錄，上周（14日）確診，轉送入瑪嘉烈醫院急症室後，發現其血液含氧量下跌，需要聞氧氣，當時亦已發燒3天，照X光發現有肺炎情況，在瑪嘉烈醫院病房留醫，及後病情持續惡化，至昨日凌晨2點半許過身；

4. 58歲男士，已接種一劑疫苗。他本身行動不便，需要留在家中，昨日下午發現氣促增加，隨後不清醒，送入急症症後，快速測試呈陽性，在急症室搶救後不治，個案將轉介死因庭處理。

另外，李立業表示，因為數據滯後，2月23日至3月23日，有30名病人離世未公布，分別是18名男子、12名女子，年齡介乎69至100歲。

6千死亡個案曾感染病毒 死因需更多臨床資料

特首林鄭月娥提到，現時長者死亡率雖高，但部份與新冠病毒並無關連，形容不能在數字上「舞高弄低」，完成分析後會再向社會交代死亡個案的情況。被問到使用新的計算方法後，預料將剩餘多少確診個案，歐家榮表示，現有的6,000多宗死亡個案中，只知道死者有感染病毒，若要分析其死因，需要更多臨床資料，衞生署將會向醫管局搜集更多數據，並會根據外國經驗和世界衞生組織的建議，分析有多少宗是死於或與疫情有關。

李立業補充指，死亡分析需要考慮很多因素，除了疫苗接種紀錄、病歷，以及其他數據，需要專家或專科醫生參與，強調分析需時，有結果時才會對外公布。