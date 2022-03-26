強制檢測｜增15幢大廈　包括長康邨康美樓　大興邨五日內三座上榜

15幢公屋及屋居屋大廈被納入今日（26日）的強制檢測公告，任何曾身處大廈內超過兩小時的人士，必須接受核酸檢測。將軍澳、粉嶺及屯門區各有兩幢大廈納入公告內。其中屯門大興邨為3月22日恢復發出強制檢測公告以來，五日內第三次有座數上榜。

必須在明日及3月28日內進行強制檢測的大廈，包括粉嶺雍盛苑雍華閣、屯門大興邨興泰樓、竹園北邨梅園樓等。



（香港01製圖）

因應多宗陽性檢測個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告，全部均為公屋及居屋大廈，其中將軍澳區、粉嶺區及屯門區分別有兩幢上榜，涉及將軍澳的翠林邨欣林樓及景林邨景棉樓，粉嶺華明邨康明樓及雍盛苑雍華閣，屯門安定邨定康樓及大興邨興泰樓。

屯門大興邨於政府恢復發出強制檢測公告以來，五日內第三度上榜，其中大興邨興盛樓及興平樓，分別在3月22日及24日上榜。今日上榜的大興邨興泰樓亦在第五波疫情初期，2月初一連被圍封兩日。

港島區亦有柴灣興華（一）邨美華樓上榜，九龍區則有黃大仙竹園北邨梅園樓、牛頭角上邨常滿樓等上榜。於香港爆發疫情初期，首個出現垂直傳播的長康邨康美樓亦上榜。

▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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政府提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，有關人士若在3月13日至3月26日曾到訪公告列明大廈兩小時或以上，須在3月27至28日接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試，即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士，亦必須檢測。不過，約3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士就無需接受強制檢測。

當局表示，受檢人士須保存載有檢測結果的電話短訊通知及有關醫生證明書（如適用），並在執法人員要求提供有關該人士進行指明檢測的資料時，提供相關電話短訊及醫生證明書供其查核。

政府稱會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬違法，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼

