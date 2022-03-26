地球一小時｜璀璨都市暫別光輝　本港近4000機構參與

每年由世界自然基金會主辦的「地球一小時」，今晚（26日）8時半起舉行，鼓勵家庭及商戶於同一時段，關上不必要的電燈及電器一小時，維港兩岸多幢建築物，包括中環中心、中銀大廈、立法會等地標性建築物，本港近4000間公司及機構，都加入「熄燈」。



▼3月26日 香港參與地球一小時▼



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「地球一小時2022」於今晚正式舉行，晚上8時30分起關掉非必要的燈及電器一小時，是香港第14年連續參與這項全球盛事，全港有近4000間公司、機構及大廈參與本年度的熄燈活動。

踏入晚上8時30分，多個地標建築物同時響應熄燈行動，包括青馬大橋、國際金融中心、環球貿易廣場、香港文化中心、香港會議展覽中心、中環海濱摩天輪、政府總部及金鐘道政府合署、立法會大樓及西九文化區等。每晚8時舉行的「幻彩詠香江」，今晚亦暫停。

本港仍處於嚴峻疫情之中，為避免人群聚集，活動今年透過網上平台直播，舉辦熄燈儀式。WWF主席白丹尼先生致辭時表示，「地球一小時」象徵守護地球的決心，希望向濕地生境致敬，改變自身的習慣，為拯救濕地出一分力。

環境局局長黃錦星亦指，政府多年來都有響應「地球一小時」行動，鼓勵市民從生活習慣著手，在日常生活中支持慳電節能、綠色出行、減廢走塑，深度減碳以配合香港達至碳中和。

香港「地球一小時」直播重溫



台北101參與「地球一小時」熄燈過程



澳洲悉尼歌劇院參與「地球一小時」

